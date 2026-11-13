O atacante Raphinha usou um bom tempo da entrevista que concedeu nesta sexta-feira (13), em Singapura, para explicar a fala polêmica que dera na semana passada durante entrevista em Barcelona. Na ocasião, o atacante declarou que o técnico da Seleção Carlo Ancelotti "sabe que precisa administrar o tempo de jogo" dele, o que rendeu uma série de críticas de torcedores e da imprensa. Nesta sexta, Raphinha considerou que foi mal-interpretado, afirmou que é sempre uma honra jogar pelo Brasil e garantiu que nunca abriu mão de defender a equipe.

➡️Ancelotti cita Di María como exemplo para testar Rayan no meio da Seleção

— Desde a primeira vez que eu vesti a camisa da Seleção, eu sempre deixei muito claro a minha vontade de estar aqui. Nunca abri mão da Seleção Brasileira, sempre fiz todo o possível para estar presente. Já tive outras ocasiões que, de repente, poderia não estar presente, mas sempre fiz todo o possível, tudo aquilo que estava ao meu alcance para poder estar presente. Para mim, sempre foi uma honra, sempre foi um privilégio e sempre vai ser — comentou.

continua após a publicidade

Raphinha disse nesta sexta-feira que, durante a fala que gerou polêmica, pensou que estava sendo claro "naquilo que eu estava querendo dizer".

— Tendo em vista tudo aquilo que eu passei nas últimas três convocações, foram três lesões que eu tive praticamente na mesma região da perna. E o que eu quis dizer foi, simplesmente, cuidar. Obviamente que eu jamais, como é que eu vou explicar…

continua após a publicidade

Foi então que o atacante fez uma longa pausa, de 24 segundos, para escolher bem as palavras e evitar que a justificativa gerasse novo burburinho. Depois, continuou.

— Tive as três lesões e eu, obviamente, não quero me machucar de novo. Quero estar disponível, não só para a Seleção, como para o Barcelona também. O que eu quis dizer foi do míster (Ancelotti) contar comigo que, se eu fisicamente estiver bem, eu vou estar sempre disponível para poder representar o Brasil. Quando fisicamente a gente não está bem, a gente não consegue jogar nem aqui, nem no clube. A intenção da minha fala foi essa. Obviamente, não foi falar o jogo que eu devo jogar ou não. Quero estar disponível para jogar todos os jogos possíveis, a maioria de minutos possíveis. E isso não vai mudar — justificou Raphinha.

continua após a publicidade

O atacante do Barcelona lembrou que, naquela entrevista que gerou polêmica, também declarou que "a partir do momento que eu ver que fisicamente eu não posso render, eu vou ser o primeiro a me retirar, porque eu sou muito autocrítico comigo mesmo", para depois continuar a explicação.

— Minha pausa (de 24 segundos) também faltou um pouco daquilo que eu queria falar, que eu queria me expressar. Mas, obviamente, eu entendo particularmente que vestir a camisa da Seleção exige muito. Acho que a gente tem que estar disposto a dar o nosso melhor sempre, buscar sempre os melhores resultados com a camisa da seleção. Porque, na minha opinião, é a maior Seleção do mundo, isso eu não tenho dúvida alguma. E, obviamente, a gente carrega o peso de uma nação inteira, querendo sempre ver a Seleção não só ganhando, mas também jogando bem.

continua após a publicidade

Raphinha, da Seleção Brasileira, durante entrevista coletiva em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte