Rayan pode mudar de função na Seleção? Entenda teste de Ancelotti

No penúltimo treino da Seleção Brasileira antes do amistoso contra o Japão, Carlo Ancelotti testou uma formação com quatro atacantes de origem. O italiano planeja iniciar o jogo com Rayan, Raphinha, Vini Jr e Estêvão como os homens mais ofensivos.

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Nessa formação, Rayan poderia atuar como um meia de criação, enquanto Vini Jr atuaria pela banda esquerda, Estêvão pela ponta direita e Raphinha centralizado, como vem sendo utilizado no Barcelona. Seria uma nova função para o jovem formado no Vasco.

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Atualmente no Bournemouth, Rayan costuma jogar como um atacante de lado de campo, geralmente pelo lado direito. Na Seleção Brasileira, essa posição tem a concorrência de Estêvão, que é um dos grandes nomes da equipe desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da Amerelinha.

Na atual temporada, Rayan fez apenas uma partida atuando na construção do Bournemouth e atuando atrás de uma linha de três atacantes. Na ocasião, David Brooks iniciou o jogo pelo lado direito ao lado de Evanílson e Tavernier, mas a equipe de Marco Rose foi goleada por 5 a 1 para o Chelsea, e o brasileiro voltou a sua posição de origem na partida seguinte.

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No entanto, existe a possibilidade de Carlo Ancelotti montar um time bem ofensivo e atuar com quatro atacantes, que é uma formação que o italiano gosta de jogar. E existem variações dentro do próprio jogo que podem ocorrer, como até mesmo o Estêvão atuar como um camisa 10, como já fez no Palmeiras e no Chelsea.

Escalação da Seleção Brasileira

Além dos quatro atacantes de origem, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti deve entrar em campo com o Japão com Andrey Santos e Bruno Guimarães no setor de meio de campo. Se o Rayan estará ao lado da dupla de Manchester United e Arsenal ou se atuará mais pela banda direita, o treinador italiano revelará no sábado (14).

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Na defesa, Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Douglas Santos devem formar o quarteto defensivo em busca da primeira vitória dos Canarinhos na Data Fifa de novembro.

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