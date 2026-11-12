Rayan pode mudar de função na Seleção? Entenda teste de Ancelotti
Treinador italiano planeja jogar amistoso com quatro atacantes de origem
No penúltimo treino da Seleção Brasileira antes do amistoso contra o Japão, Carlo Ancelotti testou uma formação com quatro atacantes de origem. O italiano planeja iniciar o jogo com Rayan, Raphinha, Vini Jr e Estêvão como os homens mais ofensivos.
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Nessa formação, Rayan poderia atuar como um meia de criação, enquanto Vini Jr atuaria pela banda esquerda, Estêvão pela ponta direita e Raphinha centralizado, como vem sendo utilizado no Barcelona. Seria uma nova função para o jovem formado no Vasco.
Atualmente no Bournemouth, Rayan costuma jogar como um atacante de lado de campo, geralmente pelo lado direito. Na Seleção Brasileira, essa posição tem a concorrência de Estêvão, que é um dos grandes nomes da equipe desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da Amerelinha.
Na atual temporada, Rayan fez apenas uma partida atuando na construção do Bournemouth e atuando atrás de uma linha de três atacantes. Na ocasião, David Brooks iniciou o jogo pelo lado direito ao lado de Evanílson e Tavernier, mas a equipe de Marco Rose foi goleada por 5 a 1 para o Chelsea, e o brasileiro voltou a sua posição de origem na partida seguinte.
No entanto, existe a possibilidade de Carlo Ancelotti montar um time bem ofensivo e atuar com quatro atacantes, que é uma formação que o italiano gosta de jogar. E existem variações dentro do próprio jogo que podem ocorrer, como até mesmo o Estêvão atuar como um camisa 10, como já fez no Palmeiras e no Chelsea.
Escalação da Seleção Brasileira
Além dos quatro atacantes de origem, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti deve entrar em campo com o Japão com Andrey Santos e Bruno Guimarães no setor de meio de campo. Se o Rayan estará ao lado da dupla de Manchester United e Arsenal ou se atuará mais pela banda direita, o treinador italiano revelará no sábado (14).
Na defesa, Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Douglas Santos devem formar o quarteto defensivo em busca da primeira vitória dos Canarinhos na Data Fifa de novembro.
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