As duas semifinais da Copa do Brasil entregaram dois jogos cheios de emoção e, de quebra, trouxeram o diagnóstico da final. O Palmeiras saiu de São Januário classificado nos pênaltis, com Carlos Miguel defendendo duas cobranças, depois de ver o Vasco empatar o confronto e incendiar um estádio inteiro. O Grêmio avançou, jogando 90 minutos com 24% de posse de bola na Arena MRV, aceitando o Atlético-MG dentro do próprio campo e vencendo pelo que o adversário não conseguiu fazer. A final reúne dois times que entendem o jogo de maneiras opostas: um que precisa da bola para mandar; outro que abre mão dela para decidir.

O Palmeiras de Abel Ferreira segue fiel ao mecanismo de sempre: sobe a marcação com referências individuais, persegue a bola no campo de ataque e transforma roubadas de bola em finalizações. No primeiro tempo, em São Januário, Arias e Flaco López acertaram as traves em jogadas nascidas exatamente desse gatilho, e o Vasco sobreviveu ao susto antes de abrir o placar em um contragolpe bem montado por Paulo Henrique, Bruno Duarte e Thiago Mendes.

continua após a publicidade

O ponto frágil apareceu quando o time teve a bola em condições ruins. O gramado pesado e a boa marcação cruz-maltina cortaram a circulação, e o Verdão só voltou a mandar quando Evangelista inverteu o jogo para Piquerez e encontrou o corredor oposto. O lateral uruguaio passou por Paulo Henrique como quis e acertou um golaço no ângulo de Léo Jardim. O preço desse mecanismo é conhecido: com Piquerez projetado, todo o espaço às suas costas vira endereço de contra-ataque. Foi ali que Andrés Gómez cresceu no jogo.

Grêmio: o cobertor curto de Renato e a lógica do espaço inútil

Renato Gaúcho montou um 5-4-1, com linha de cinco atrás, dois volantes funcionando como porta de entrada do bloco e a certeza de que os espaços oferecidos nas beiradas não machucariam. Foi assim em Porto Alegre, foi assim em Belo Horizonte. O Atlético-MG terminou o jogo de volta com 76% de posse de bola, 29 finalizações contra 7 e xG de 2,29 contra 0,41. O placar parou no 1 a 1. Villasanti e Noriega se ocuparam dos armadores; Wallace, Balbuena e Kannemann afastaram tudo o que chegou pelo alto (32 perigos afastados quando se somam João Pedro e Marlon à conta do trio de zaga), e o gol atleticano saiu de uma finalização de fora da área, com 4% de chance de entrar. Renato abriu mão da posse de bola e da estética. Ficou com o que importa: o resultado.

continua após a publicidade

John Arias, do Palmeiras, é puxado pela camisa por jogador do Grêmio (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A final em jogo único muda o risco de cada um. Em casa, o Grêmio podia se esconder atrás do próprio bloco e de uma vantagem construída na ida. Em campo neutro, sem o 2 a 0 no bolso e sem a arquibancada empurrando cada corte de cabeça, o time será obrigado a defender por mais tempo e a conviver com a pressão de não ser um time propositivo. Para o Palmeiras, o gramado neutro abre espaço para o que ele faz melhor: circular, inverter e criar superioridade pelo lado oposto. O primeiro gol vale mais do que três pontos no placar. Ele define o modelo que cada um poderá usar pelos 90 minutos seguintes.

Vejo um Palmeiras levemente favorito, algo em torno de 55% a 45%, por ter mais caminhos para furar um bloco baixo: inversão de lado, chegada dos volantes, bola parada e um banco com capacidade de mudar o jogo no segundo tempo. O Grêmio tem o argumento mais afiado do confronto, que é a certeza absoluta do próprio plano, e essa certeza já eliminou um adversário que teve 76% de posse de bola e 29 finalizações. Em jogo único, um plano claro costuma valer mais do que um elenco mais caro. É aí que a final fica imprevisível.

continua após a publicidade

O risco alviverde está na pressa, porque um time que ataca com o lateral aberto costuma pagar caro na primeira transição. O risco gremista está no relógio, porque administrar um empate por 90 minutos em uma final única é o exercício mais difícil que existe. Minha leitura é de uma decisão nos detalhes, com um gol ou um pênalti resolvendo o confronto, e com o Palmeiras levantando a taça se conseguir marcar antes dos 60 minutos. O torcedor tricolor tem motivo real para acreditar, porque o plano de Renato já venceu um jogo em que o adversário finalizou 29 vezes. Em uma final de jogo único, isso é patrimônio.