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Atitude de Arboleda, do São Paulo, vira assunto: 'Triste demais'

Jogador realizou procedimento estético

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 19:33
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Jogador de futebol do São Paulo FC em campo, sob chuva.
Arboleda realizou procedimento estético durante a Data Fifa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Durante a pausa para a Data FIFA de novembro, o zagueiro Robert Arboleda, do São Paulo, virou assunto nas redes sociais após realizar um procedimento estético. O defensor aproveitou o período sem jogos para colocar diamantes e ouro nos dentes.

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De acordo com Chris Ruffi, responsável por realizar o procedimento, por se tratar de uma joia dental, o acabamento tem que ser perfeito para não machucar o cliente. Segundo o profissional, o encaixe na porcelana e na gengiva foi realizado com sucesso. O trabalho foi realizado em conjunto com o Instituto Rana Saleh, especializado em tratamentos estéticos e odontológicos.

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Veja o procedimento e alguns comentários:

Jogador do São Paulo FC corre com a bola durante partida de futebol, estádio cheio ao fundo.
Arboleda é titular do São Paulo. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

São Paulo tem amistoso contra o Noroeste cancelado; saiba o motivo

O São Paulo não disputará mais o amistoso contra o Noroeste, que estava marcado para esta sexta-feira (13), em Bauru, no interior paulista. A partida foi cancelada pela AEC Participações, empresa responsável pela organização do evento, após alertas meteorológicos para a região.

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A decisão foi tomada com base em um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontou possibilidade de tempestades, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo nos próximos dias. Segundo a organizadora, a medida busca preservar a segurança de torcedores, atletas e demais envolvidos na realização do confronto.

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São Paulo e Noroeste não participaram da decisão. Os clubes seriam apenas os times envolvidos na partida, enquanto a organização ficou sob responsabilidade da AEC. Os torcedores que já compraram ingressos terão direito ao reembolso integral dos valores.

O amistoso seria o primeiro jogo do Tricolor durante uma Data Fifa na temporada. A equipe aproveitaria a pausa do Campeonato Brasileiro, competição que volta a disputar só no dia 19, contra o Fluminense,para manter o ritmo de competição e dar oportunidades a jogadores que buscam espaço no elenco.

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São Paulo deixa de receber R$ 1,5 milhão

Além da mudança no planejamento esportivo, o cancelamento também representa um impacto financeiro para o São Paulo. O clube receberia cerca de R$ 1,5 milhão pela participação no evento, valor que seria pago pela empresa organizadora e incluiria os custos com passagens e hospedagem.

Inicialmente, o Tricolor chegou a negociar a realização de um amistoso contra o Uberlândia, mas as conversas não avançaram.

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