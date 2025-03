Argentina coloca Brasil na roda e troca 35 passes no segundo gol; veja vídeo

O vexame do Brasil na derrota por 4 a 1 para a Argentina na terça-feira (25) ficou marcado pelo baile do adversário no campo do Monumental de Nuñez, pelas Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo. O segundo gol dos hermanos foi o retrato do espaço e envolvimento diante da Seleção Brasileira, com 35 passes trocados até balançar as redes.

A jogada começou com uma rebatida que parou no zagueiro Otamendi na linha do meio campo. A partir daí, os argentinos trocam passes no setor com aproximações e triangulações no ataque.

➡️Melhores momentos: sem Messi, Argentina impõe ao Brasil pior derrota desde o 7 a 1

Após essa circulação da bola, a Argentina chegou a recuar para o goleiro Emiliano Martinéz, ação que atraiu a marcação da Seleção. O Brasil, que marcava no 4-4-2, subiu para o ataque sem organização e abriu um enorme espaço.

Os argentinos seguiram com a linha de passe na defesa até De Paul se livrar de dois ao girar e encontrar Paredes de frente para o jogo. Ele acionou Enzo Fernández livre no meio, que arrancou até a área do Brasil.

O volante do Chelsa, então, tocou para Julián Álvarez na área, que fez o pivô e devolveu para De Paul. O volante abriu na direita para Molina cruzar, desviar em Murillo e sobrar para Enzo Fernández escorar para o fundo das redes.

Argentina 4 x 1 Brasil: como foi o jogo?

Amplamente dominado pela Argentina no Monumental de Nuñez, a Seleção de Dorival Júnior foi goleada por 4 a 1, com gols de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone. Matheus Cunha diminuiu o fiasco.

Foi a primeira vez que o Brasil sofreu três gols no 1º tempo nas Eliminatórias e que sofreu quatro gols num único jogo do qualificatório. Com o resultado, a Seleção caiu para o quarto lugar nas Eliminatórias, com 21 pontos, restando quatro rodadas para o término.

Seleção leva a pior derrota da história das Eliminatórias. Foto: Juan Mabromata/AFP

Repercussão da goleada da Argentina sobre o Brasil

Entre as várias personalidades que se manifestaram sobre o vexame do Brasil, se destacaram Felipe Melo, Messi, Denilson e Millei, presidente da Argentina. Felipe Melo falou sobre Neymar, Messi cutucou Raphinha após o jogador brasileiro ter prometido muito antes da partida, o ex-jogador e atualmente comentarista Denilson se disse com vergonha da Seleção, e Javier Millei falou em baile.