Desfalque da Argentina no clássico com o Brasil, Lionel Messi basicamente não fez falta à equipe comandada pelo seu xará, Lionel Scaloni. De casa, o astro acompanhou o triunfo da Albiceleste por 4 a 1 em Buenos Aires, afundando a Seleção em grande crise.

Na manhã desta quarta-feira (26), o craque celebrou o triunfo através de suas redes sociais com uma leve provocação a Raphinha, ao destacar o futebol jogado por seus companheiros. A aspa do camisa 11 brasileiro antes do clássico, de que daria "porrada" nos oponentes, inflamou os argentinos, que fizeram um grande jogo e devolveram a ameaça através do placar elástico.

- Dentro do campo, fora do campo, onde quer que esteja, estarei com essa seleção. Sempre falando de jogar futebol. Parabéns pela grande partida que fizeram na última noite, e também pela vitória diante do Uruguai - afirmou o astro, atualmente no Inter Miami.

Messi comemora vitória da Argentina sobre o Brasil (Foto: Reprodução)

⚽ Mesmo com desfalque, Argentina dominou o Brasil

Sem Messi, Scaloni fortaleceu o centro de seu esquema, iniciando a partida com cinco meias, além da presença do móvel Julián Álvarez no ataque. A opção do comandante surtiu efeito, já que a Argentina comandou o setor sem deixar o Brasil respirar, e fez 3 a 1 já na primeira etapa. Na metade final, as alterações mantiveram o ritmo elevado da equipe, e Giuliano Simeone fechou a conta após erro conjunto da defesa.

Apesar de não ter entrado em campo devido a uma lesão sofrida em jogo da MLS, o oito vezes melhor do mundo segue sendo o artilheiro das Eliminatórias, com seis gols anotados, além de três assistências. A Argentina já está garantida na Copa do Mundo de 2026, com 31 pontos em 14 partidas, e pode confirmar a liderança já na próxima Data Fifa se vencer as duas partidas, diante de Chile e Colômbia.