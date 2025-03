Felipe Melo cita Raphinha ao se revoltar com postura de jogadores da Seleção

A Seleção Brasileira perdeu para a Argentina por 4 a 1, na última terça-feira (26), no Estádio Monumental, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ao analisar a partida durante o programa "Seleção Sportv", dos canais Globo, o ex-jogador Felipe Melo ficou revoltado com a postura dos jogadores brasileiros na derrota.

- Vi um Brasil muito apático. Falo da postura da equipe dentro de campo. E quando falo de apatia, quero me referir apenas aos atletas. Há pouco tempo, eu ainda era um atleta profissional e sabia fazer leitura corporal dos companheiros. Ao fazer a dos jogadores do Brasil ontem, já dava pra ver que eles estavam perdidos em campo - iniciou o ex-jogador.

Felipe Melo também comentou sobre o fato do Brasil se encontrar com problemas táticos. Contudo, ele ressaltou a apatia dos jogadores, e inclusive, citou a polêmica fala do atacante Raphinha antes da partida. À "RomárioTV", o baixinho questionou se o clássico seria "porrada neles", e o camisa 11 do Brasil concordou com o ex-jogador.

- Vi ontem uma seleção bem treinado contra uma mal treinada. Uma geração de atletas que amam a camisa contra um time que pouco queria dentro de campo. Quando tem a fala do Raphinha, pensei que o Brasil ia entra em campo para brigar. Mas não conseguiram segurar o que foi dito fora de campo. Faltou culhão - concluiu.

Seleção Brasileira nas Eliminatórias

Após sofrer a goleada, o Brasil caiu para a 4ª colocação das Eliminatórias, com 21 pontos. O time volta a campo apenas em junho, quando encara o Equador (dia 5, fora de casa) e Paraguai (dia 10, no País, mas em local ainda indefinido). Por outro lado, a Argentina se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com o resultado.

