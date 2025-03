O desfalque de Neymar na Seleção Brasileira foi apontado como um dos motivos para a derrota acachapante frente à Argentina, pelas Eliminatórias. Convocado por Dorival Júnior, o craque do Santos foi cortado por uma contusão muscular sofrida antes da semifinal do Paulistão, e se tornou ausência novamente, o que estendeu seu tempo sem vestir a Amarelinha.

Após o fim do primeiro tempo da goleada por 4 a 1 aplicada pelos Albicelestes no principal clássico do continente, o ex-jogador Felipe Melo, através de suas redes sociais, detonou a postura da equipe de Dorival, e defendeu a utilização de Neymar como prioridade para as próximas convocações.

- Acabou o primeiro tempo, e o Brasil querendo brigar. O Brasil tem que brigar entre si, chegar no vestiário e sair todo mundo na porrada. Por um bem maior, pelo bem da Seleção. Briga um com o outro: "p****, temos que correr", sabe? Não tem que brigar com a Argentina. Tem que brigar entre si, escutar o que o treinador tem para falar, e voltar com outra atitude. É muito bom jogador que o Brasil tem para pouca atitude. E outra: a partir de agora, se falar para mim que o Brasil não precisa do Neymar, eu tô bloqueando, hein? O Neymar, com uma perna só, é o 10 da Seleção Brasileira - disparou o ex-volante.

🔰 Felipe Melo critica Seleção e defende Neymar: como foi o jogo?

Em campo, o Brasil sofreu a maior goleada desde 2014 - mais precisamente, no fatídico 7 a 1 diante da Alemanha. No primeiro tempo, Julián Álvarez e Enzo Fernández foram às redes com menos de 15 minutos. Matheus Cunha contou com falha de Romero e recolocou a Seleção no jogo, mas Alexis Mac Allister e Giuliano Simeone ampliaram a vantagem e deram números finais a uma atuação de almanaque do time comandado por Lionel Scaloni, que não pôde contar com o astro Lionel Messi.

