Roger Flores não perdoa medalhão da Seleção em gol da Argentina: ‘Não pode’

A Seleção Brasileira saiu atrás no jogo contra a Argentina no primeiro tempo do clássico pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, nesta terça-feira (25). Após o primeiro gol argentino, o comentarista Roger Flores, da Globo, criticou a atuação do zagueiro Marquinhos no lance.

- O Marquinhos não pode ir tão mole no lance, principalmente deixar o Almada, que é um jogador magrinho, girar com tanta facilidade. De frente, com a bola dominada, ele enxerga muito o jogo - comentou Roger Flores durante a transmissão.

Thiago Almada girou em cima de Marquinhos e serviu Julián Álvarez, que ganhou de Guilherme Arana e Murillo para tocar na saída do goleiro Bento. Minutos depois, Enzo Fernández ampliou para a Argentina. Aos 26', Matheus Cunha diminuiu para a Seleção Brasileira.