Carlo Ancelotti na Seleção: o que se sabe sobre o assunto?

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, é um dos nomes mais ligados à Seleção Brasileira nos últimos dois anos. O italiano é um sonho antigo de consumo do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e já esteve próximo do cargo em 2023, mas optou por permanecer na Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com a crise vivida por Dorival Júnior, existe a possibilidade de uma demissão por parte da entidade, o que abriria as portas para uma nova escolha cerca de um ano antes da Copa do Mundo. Indubitavelmente, Carletto sobe na lista e será avaliado pelo órgão máximo do futebol nacional se a opção for a queda do experiente paulista.

continua após a publicidade

🔰 O que se sabe sobre Ancelotti na Seleção?

Ancelotti é um desejo de Ednaldo desde a saída de Tite, logo após a Copa do Mundo de 2022. O mandatário listou nomes, como Jorge Jesus e José Mourinho, mas apontou sua mira para o então atual campeão europeu, que findaria seu contrato com o Real Madrid ao final de 2023-24.

Então, o plano foi traçado: Fernando Diniz, à época no Fluminense, aceitou um contrato de interino até a chegada do italiano, e faria parte da comissão a partir de julho do ano seguinte. A notícia pegou o Real e a imprensa espanhola de surpresa, e Carlo seguidamente negou falar sobre o assunto, até que saiu o veredito: renovação com os Merengues até o fim do primeiro semestre de 2026 e ponto final no sonho.

continua após a publicidade

Ednaldo Rodrigues, então, recalculou a rota e buscou Dorival Júnior em janeiro de 2024. O comandante havia sido campeão da Copa do Brasil nos dois anos anteriores, com Flamengo e São Paulo, e topou assumir a Seleção. Entretanto, não conseguiu fazer um bom trabalho até agora, e as chances de demissão escalonaram após o revés diante da Argentina em Buenos Aires.

Até o momento, não há conversas entre as partes. Porém, segundo o "Ge", Ancelotti está inclinado a uma saída após o Mundial de Clubes, que acontecerá entre junho e julho deste ano. Em ocasiões anteriores, o técnico afirmou que cumpre todos os seus contratos, e só deixa um clube se for da vontade da diretoria. Se a palavra for firme, Ednaldo precisará esperar até 2026 para o sonho, ou desistir da realização.

Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é alvo antigo da Seleção Brasileira (Foto: Javier Soriano/AFP)

📋 Como está o trabalho de Ancelotti no Real Madrid?

A cultura merengue é de jogar futebol. Não há outra ideia para o presidente Florentino Pérez. Por isso, os técnicos andam lado a lado com a pressão, segurando as barras de ferro da montanha-russa infinita. Não é diferente com o ex-jogador.

Ancelotti chegou como uma espécie de bombeiro em 2021 para sua segunda passagem no clube, com o fito de resolver anos turbulentos em Valdebebas. E logo em sua primeira temporada, conquistou a Champions League em um mata-mata de viradas emocionantes sobre PSG, Chelsea e Manchester City, além do triunfo sobre o Liverpool na final. Tudo andava perfeitamente. Na temporada seguinte, todavia, o clube viu o rival Barcelona dominar a Copa do Rei, e foi amassado pelo City em espécie de vingança na semifinal continental.

➡️ Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues afirma que irá a público diante de polêmica

Naquele momento, a corda balançou. Carletto se manteve no cargo, com a promessa de ser campeão novamente. E como um experiente condutor, levou seu time novamente à dobradinha de liga nacional e copa continental, sob a batuta de nomes como Bellingham, Vini Jr e Rodrygo. Já em 2024-25, o time não apresentou o desempenho esperado, mesmo com o reforço de Mbappé, e Florentino passou a considerar o fim do trabalho mais cedo do que o descrito pelos papéis.

🔢 Números de Ancelotti em segunda passagem Real Madrid

⚽ 210 jogos

✅ 154 vitórias

🟰 34 empates

❌ 32 derrotas