Denílson Show, ex-jogador de Palmeiras, São Paulo e Flamengo, não poupou críticas à atuação do Brasil nas Eliminatórias. Em visita a Buenos Aires, a equipe comandada por Dorival Júnior foi dominada pela Argentina e sofreu goleada por 4 a 1, complicando a vida na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Após a partida, o agora comentarista esportivo participou do programa "Troca de Passes", do SporTV, sua nova casa após deixar a Band. Em análise sobre o confronto no Monumental de Núñez, Denílson fez duras críticas à Seleção pelo desempenho dentro das quatro linhas.

- Me sinto envergonhado. É a primeira vez que eu vejo um jogo da Seleção Brasileira no estádio depois que parei de jogar futebol, conectado ao jogo, mas de longe, olhando a torcida adversária. É um jogo vergonhoso para o torcedor, a comissão, a CBF e os protagonistas, que são os jogadores. Desde o minuto 3, o torcedor já estava gritando "olé". O Brasil ficou sem tocar na bola muito tempo. 4 a 1 com peso, merecido. E o gol do Brasil é um gol achado. E só. O Brasil não fez mais nada. Não lembro de ter assistido um jogo da Seleção Brasileira tão ruim técnica e taticamente, um jogo tão distante de uma seleção adversária - afirmou o ex-atleta.

🔰 Denílson critica Brasil: como foi a derrota?

Em campo, o Brasil sofreu a maior goleada desde 2014 - mais precisamente, no fatídico 7 a 1 diante da Alemanha. No primeiro tempo, Julián Álvarez e Enzo Fernández foram às redes com menos de 15 minutos. Matheus Cunha contou com falha de Romero e recolocou a Seleção no jogo, mas Alexis Mac Allister e Giuliano Simeone ampliaram a vantagem e deram números finais a uma atuação de almanaque do time comandado por Lionel Scaloni, que não pôde contar com o astro Lionel Messi.