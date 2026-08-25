Ancelotti pode começar novo ciclo com problema antigo na Seleção
Lesões que atrapalharam preparação para o Mundial voltam a aparecer
Um problema que foi comum a Carlo Ancelotti no primeiro ano à frente da Seleção Brasileira pode reaparecer agora, quando o técnico se prepara para definir a lista de convocados para a primeira data Fifa para o ciclo da Copa do Mundo de 2030: lesão de atleta. Em setembro, Ancelotti irá anunciar a convocação da Seleção para amistosos com Índia e Austrália e possivelmente não poderá contar com Endrick, entregue aos médicos do Real Madrid.
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Endrick desfalcou o Real no sábado (22), quando a equipe bateu o Espanyol por 2 a 1, fora de casa, pela segunda rodada da La Liga. E ficará de fora novamente nesta quarta-feira (26), diante da Real Sociedad, no Santiago Bernabéu.
O Brasil tem três amistosos confirmados entre o final de setembro, com a Austrália (dias 25 e 29) e início de outubro, com a Índia (3). Carlo Ancelotti deve anunciar a convocação da Seleção na segunda semana de setembro, provavelmente no dia 8. Assim, em tese há tempo para que Endrick se recupere, mas o técnico do Real Madrid, José Mourinho, coloca em dúvida a convocação do atacante.
— Não posso dizer (qual a gravidade da lesão). Há um problema muscular que está afetando o tendão. É um jogador de quem gosto muito e que recebeu muitas propostas de outros clubes. Eu o queria e por isso não o emprestei nem o vendi. Não tenho certeza se ele estará no elenco principal de Ancelotti, mas Carlo é meu amigo e me ligará diretamente — sentenciou Mourinho nesta terça-feira.
Reportagem da ESPN publicada no final de semana indica que Endrick só deverá voltar a campo na quinta rodada do Espanhol, em 13 de setembro — nesse caso, portanto, depois da convocação de Ancelotti.
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