O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, defendeu nesta quinta-feira (24), a redução gradual de atletas estrangeiros no Brasileirão das Séries A e B. A medida, proposta pela CBF e aprovada pelos clubes no início desta semana, tornou-se alvo de bastante polêmica desde que foi anunciada.

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— Eu acho que a redução de estrangeiros no futebol brasileiro é um aspecto muito importante para dar oportunidade ao talento brasileiro, que é muito, mas é também uma oportunidade para todo o Campeonato Brasileiro. Me parece que não é um demérito reduzir, ano após ano. É uma coisa muito positiva para o futebol — declarou Ancelotti, e, entrevista coletiva concedida em Townsville, onde o Brasil encara a Austrália nesta sexta-feira (25), a partir das 7h (de Brasília).

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A mudança apresentada pela CBF prevê a redução do limite máximo de atletas estrangeiros relacionados para os jogos no País. Desde 2024, os clubes podem utilizar até nove jogadores estrangeiros para as partidas do Campeonato Brasileiro, mas no próximo ano esse limite cairá para oito.

A partir daí, haverá redução de um atleta por temporada até 2030, quando serão permitidos no máximo cinco estrangeiros por clube. Além disso, um número mínimo de atletas Sub-23 precisará ser inscritos.

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De acordo com a CBF, a redução do limite de atletas estrangeiros se baseia em um estudo que apontou uma queda de 40% nos minutos jogados por atletas com menos de 23 anos no Brasil desde que o limite de jogadores nascidos no exterior subiu para nove, há dois anos.

Treinador italiano é a favor da redução de estrangeiros no futebol brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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