Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ancelotti defende diminuição de jogadores estrangeiros no Brasileirão

Treinador avalia que medida dará mais oportunidade aos atletas do Brasil

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 06:13
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, comanda treino do Brasil antes do jogo com a Austrália
Ancelotti defende redução de estrangeiros para dar oportunidade ao talento brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, defendeu nesta quinta-feira (24), a redução gradual de atletas estrangeiros no Brasileirão das Séries A e B. A medida, proposta pela CBF e aprovada pelos clubes no início desta semana, tornou-se alvo de bastante polêmica desde que foi anunciada.

Rodrygo e Vini Jr juntos em treino do Real Madrid

Novo limite de estrangeiros do Brasileirão é bem diferente das principais ligas europeias

Futebol Internacional
Há 15 horas
Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Futebol Nacional
Há 15 horas

➡️Ancelotti confirma escalação do Brasil diante da Austrália com dois estreantes

— Eu acho que a redução de estrangeiros no futebol brasileiro é um aspecto muito importante para dar oportunidade ao talento brasileiro, que é muito, mas é também uma oportunidade para todo o Campeonato Brasileiro. Me parece que não é um demérito reduzir, ano após ano. É uma coisa muito positiva para o futebol — declarou Ancelotti, e, entrevista coletiva concedida em Townsville, onde o Brasil encara a Austrália nesta sexta-feira (25), a partir das 7h (de Brasília).

continua após a publicidade

A mudança apresentada pela CBF prevê a redução do limite máximo de atletas estrangeiros relacionados para os jogos no País. Desde 2024, os clubes podem utilizar até nove jogadores estrangeiros para as partidas do Campeonato Brasileiro, mas no próximo ano esse limite cairá para oito. 

A partir daí, haverá redução de um atleta por temporada até 2030, quando serão permitidos no máximo cinco estrangeiros por clube. Além disso, um número mínimo de atletas Sub-23 precisará ser inscritos.

continua após a publicidade

De acordo com a CBF, a  redução do limite de atletas estrangeiros se baseia em um estudo que apontou uma queda de 40% nos minutos jogados por atletas com menos de 23 anos no Brasil desde que o limite de jogadores nascidos no exterior subiu para nove, há dois anos.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, comanda treino do Brasil antes do jogo com a Austrália
Treinador italiano é a favor da redução de estrangeiros no futebol brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, comanda treino do Brasil antes do jogo com a Austrália

Seleção Brasileira

Ancelotti confirma escalação do Brasil com dois estreantes

Há 49 minutos
Carlo Ancelotti conversa com jogadores da Seleção durante treino em Brisbane, na Austrália

Seleção Brasileira

Escalação: Ancelotti mantém base, mas Seleção terá estreias diante da Austrália

Há 7 horas
Vini Jr disputa a bola com Gusto em Brasil x França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Seleção Brasileira

Por que Vini Jr não deve ser o camisa 10 da Seleção?

Há 8 horas
Roger Flores faz no Seleção Sportv

Fora de Campo

Roger Flores é sincero sobre momento da Seleção Brasileira: 'Não me anima'

Há 13 horas
Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Futebol Nacional

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Há 14 horas
Bruno Guimarães com a camisa da Seleção

Fora de Campo

Fala de Bruno Guimarães sobre pênalti contra a Noruega viraliza: 'É óbvio'

Há 15 horas
Mais LANCE!
Bruno Guimarães durante coletiva de imprensa pela Seleção, em Brisbane

Bruno Guimarães revela desejo de jogar no Vasco no futuro: 'Seria um sonho'

Carlo Ancelotti conversa com Vini Jr em treino da Seleção Brasileira na Austrália

De estreantes a veteranos: veja a experiência dos convocados de Ancelotti na Seleção

Escalação do São Paulo conta com retorno de Calleri contra o Inter (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Dois jogos do Brasileirão acontecerão durante a Data Fifa; quem joga e por quê?

Treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Por que o Brasil vai jogar duas vezes contra a Austrália na Data Fifa?

Treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Enfim, Brasil treina com elenco completo antes de encarar a Austrália

Gabriel Bontempo durante coletiva de imprensa pela Seleção, em Brisbane

No Santos e na Seleção, Neymar é inspiração para Gabriel Bontempo

Bruno Guimarães durante treino da Seleção Brasileira em Brisbane, na Austrália

Bruno Guimarães pede por 'continuidade' na Seleção até 2030

Bruno Guimarães lamenta pênalti perdido em Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Na Seleção, Bruno Guimarães diz que bate mais mil pênaltis

Giuliano com a camisa do Corinthians

Giuliano, ex-Corinthians e Santos, anuncia aposentadoria do futebol

Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Otávio no Mundial Sub-20

Goleiro do Cruzeiro, Otávio saltou da Seleção Sub-20 para a principal em um ano

Zagueiro Jair durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane

Jair ou Murillo? Números são parecidos; veja o que pode ter pesado na convocação do ex-Santos

Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão