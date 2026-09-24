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Por que Matheuzinho e Vitor Reis serão titulares da Seleção

Ancelotti confirmou dupla de defensores para o amistoso desta sexta

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 06:52
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Vitor Reis durante treino do Brasil antes do jogo com a Austrália
Vitor Reis será titular da zaga do Brasil na partida com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Não é o habitual, mas o técnico Carlo Ancelotti confirmou na véspera a escalação do Brasil para encarar a Austrália nesta sexta-feira (25), a partir das 7h (de Brasília). O time inicial terá sete jogadores que estiveram na Copa do Mundo; dois que não foram ao Mundial, mas já haviam sido convocados por Ancelotti; e dois estreantes: o lateral-direito do Corinthians Matheuzinho, e o zagueiro do Manchester City Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras.

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A dupla ganha espaço pelo potencial futuro na Seleção Brasileira, mas também por necessidades de última hora.

Wesley seria o titular da direita, mas sofreu lesão e foi cortado antes mesmo da viagem à Austrália. Para o lugar do jogador da Roma, Ancelotti convocou Vanderson, mas o lateral do Monaco só conseguiu chegar a Brisbane, onde a Seleção Brasileira faz a preparação para os amistosos desta data Fifa, na antevéspera da partida. Assim, Vanderson participou de apenas dois treinos.

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Vitor Reis, por sua vez, irá compor a zaga ao lado de Marquinhos porque o outro titular da defesa, Gabriel Magalhães, apresentou-se com desgaste físico. Na Austrália, Magalhães fez controle de carga desde que se apresentou, na segunda-feira, e por isso ficará no banco na partida desta sexta. 

Apesar de estrear na Seleção Brasileira principal, Vitor Reis chegou a ser cogitado para a Copa do Mundo deste ano. À época cedido pelo City ao Girona, o zagueiro de 20 anos integrou a lista de pré-convocados para o Mundial, mas acabou não entrando na lista definitiva.

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Matheuzinho durante treino do Brasil antes do jogo com a Austrália
Matheuzinho vai estrear como lateral-direito da Seleção diante dos australianos (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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