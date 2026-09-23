A saída de Neymar da Seleção Brasileira abre espaço para uma nova disputa pelo número mais simbólico da equipe. Vini Jr, principal referência técnica do Brasil neste início de ciclo comandado por Carlo Ancelotti, aparece como um dos nomes naturalmente ligados à camisa 10. Apesar disso, o atacante do Real Madrid não deve assumir o número neste momento.

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O motivo está justamente em outra camisa que se tornou uma marca do jogador: a 7. Vini Jr construiu boa parte de sua identidade no futebol com o número que utiliza no Real Madrid e que também virou sua principal referência na Seleção Brasileira. Por isso, a tendência é que o atacante mantenha a 7 mesmo depois da saída de Neymar.

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Vini já vestiu a camisa 10 em algumas oportunidades pela Seleção. Nos amistosos de março de 2026, contra França e Croácia, o jogador utilizou o número nos dois compromissos. Naquele período, Neymar estava fora, enquanto Rodrygo também não participou dos jogos por causa de lesão. Vale ressaltar que o jogador do Real Madrid aceitou o desafio para tirar o peso de outros jovens atletas que tinham sido chamados para os compromissos.

A situação, porém, mudou com o retorno de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. Vini voltou a utilizar a camisa 7 e, desde então, o número ganhou ainda mais força como parte da identidade do atacante.

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Agora, com Neymar fora da Seleção e Rodrygo ainda em recuperação de lesão, Ancelotti precisa encontrar uma nova solução para a 10. Entre os jogadores convocados para a primeira Data Fifa após a Copa do Mundo, Estêvão aparece como uma das possibilidades. O atacante do Chelsea está de volta após um período afastado por lesão e é cotado para começar os compromissos contra a Austrália e a Índia.

A escolha do novo camisa 10 acontece justamente no começo de uma nova etapa para a Seleção. Vini Jr é considerado por Ancelotti um dos pilares da equipe que inicia nesta sexta-feira (25) a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2030. O primeiro compromisso será contra a Austrália, às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville.

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A partida também marca o início de uma sequência de três amistosos em uma Super Data Fifa. Quatro dias depois, Brasil e Austrália voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane. O jogo está marcado para terça-feira (29), novamente às 7h de Brasília.

Depois dos dois compromissos em território australiano, a delegação brasileira seguirá para a Índia. No dia 3 de outubro, sábado, o Brasil enfrentará a seleção indiana pela primeira vez na história. O duelo será disputado no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake, em Calcutá, às 11h de Brasília.

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Agenda da Seleção na Data Fifa

25 de setembro: Brasil x Austrália, às 7h, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville;

29 de setembro: Brasil x Austrália, às 7h, no Suncorp Stadium, em Brisbane;

3 de outubro: Brasil x Índia, às 11h, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.

Assim, enquanto Vini Jr começa a ocupar cada vez mais espaço como uma das referências da Seleção de Ancelotti, a camisa 10 deve encontrar um novo dono. A 7, por outro lado, continua diretamente associada ao atacante do Real Madrid — uma marca que pesa na decisão sobre quem será o próximo jogador a vestir o número que Neymar transformou em símbolo de uma geração.