Carlo Ancelotti, enfim, teve o grupo completo para a preparação do Brasil para o primeiro dos dois amistosos com a Austrália, marcado para sexta-feira (25), a partir das 7h (de Brasília). Mas na atividade desta quarta-feira (23) o treinador não chegou a apresentar um esboço da escalação da Seleção Brasileira para o jogo com os australianos.

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O grupo de 26 jogadores ficou completo com as chegadas de Otávio, Arthur Dias e Vanderson, que se apresentaram a tempo do almoço e participaram da atividade no campo com o restante do grupo. Ainda assim, Ancelotti não chegou a montar o provável Brasil que irá enfrentar a Austrália.

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Para o primeiro amistoso deste novo ciclo de Copa do Mundo, a tendência é de que a Seleção comece com a base já conhecida pelos torcedores, mas a escalação certamente terá novidades. Isso porque apenas nove jogadores que estiveram no Mundial estão com o grupo que treina em Brisbane.

E uma mudança certa é no gol, já que o trio de goleiros não esteve nos Estados Unidos. Hugo Souza, do Corinthians, volta a ganhar chance após aparecer em boa parte das convocações do primeiro ano de Carlo Ancelotti. Pedro Mourisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro, completam o grupo — o jovem Gabriel Menegon, do Grêmio, também está com a Seleção, mas apenas para participar dos treinamentos.

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A escalação do Brasil que irá enfrentar a Austrália, porém, será definida somente nesta quinta-feira, na véspera do primeiro confronto. Vale lembrar que a Seleção ainda fará um segundo amistoso com os australianos, na terça-feira (29), e outro com a Índia, quatro dias mais tarde.

Rayan, Douglas Santos e Raphinha estão entre os remanescentes da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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