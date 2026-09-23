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Na Seleção, Bruno Guimarães diz que bate mais mil pênaltis

Na Austrália, volante do Brasil relembra cobrança diante da Noruega

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 01:31
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Bruno Guimarães lamenta pênalti perdido em Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Bruno Guimarães lamenta pênalti perdido em Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Um dos remanescentes da Seleção Brasileira que esteve na última Copa do Mundo, Bruno Guimarães precisou reviver um momento decisivo do Mundial em entrevista coletiva concedida em Brisbane nesta quarta-feira (23): o pênalti perdido ainda no primeiro tempo no jogo com a Noruega, pelas oitavas de final. Na ocasião, o placar estava 0 a 0 e o volante acabou desperdiçando a chance de abrir o placar. No fim, os noruegueses venceram o jogo por 2 a 1 e eliminaram o Brasil.

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Cerca de dois meses e meio depois daquela cobrança, Bruno Guimarães diz que o lance ainda dói e magoa.

— É um sentimento muito ruim, definitivamente, perder um pênalti. Faz parte do futebol, mas a gente nunca está pronto para isso acontecer. Evoluir com o que aconteceu, obviamente que é uma ferida, é uma cicatriz, está muito recente, ainda me magoa, ainda me dói muito isso ter acontecido, mas faz parte do futebol — declarou o jogador.

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Apesar disso, o volante do Arsenal demonstrou muita personalidade e garantiu que fará tantas cobranças de pênalti quanto forem precisas.

— O mais importante para mim é que se tiver outro pênalti e for delegado a mim, eu não vou me esconder; eu vou bater de novo mil vezes se tiver que fazer, porque representar esta camisa (da Seleção Brasileira) representa tudo para mim. Sempre foi o maior sonho da minha vida, mas obviamente não foi um momento legal. Sofri muito, como eu disse, mas é bola para frente, é pensar, não dá para mudar o passado e sim o futuro.

Bruno Guimarães também defendeu Vini Jr, que depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo recebeu muitas críticas por não ter sido ele a cobrar o pênalti. De acordo com o volante, era ele mesmo, Bruno, quem deveria bater.

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— Depois de uma eliminação, óbvio que você acaba vendo muitas coisas que não fazem o menor sentido. Sempre antes do jogo a gente tem a nossa preleção e o professor (Carlo Ancelotti) determina quem vai bater, e eu fui o cara escolhido para bater. E ali na hora teve jogadores que quiseram pegar a bola... Enfim, é muito normal isso acontecer, um jogador pega, passa para o outro até para tentar enganar o goleiro, e foi isso que aconteceu, nada demais. O Vini não era quem tinha que bater o pênalti, era eu. Foi o que foi delegado, e como eu falei, eu bati o pênalti, perdi, poderia ter feito — afirmou Bruno Guimarães, que disse ainda ter ficado triste "não só pelo Vini, mas pelos outros jogadores e pela nossa torcida".

Bruno Guimarães durante treino da Seleção Brasileira em Brisbane, na Austrália
Bruno Guimarães inicia novo ciclo como um dos líderes da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Apesar de ter ficado bastante marcado pelo pênalti perdido diante da Noruega, o volante encerrou a Copa do Mundo como um dos destaques da Seleção. Mas, sobre isso, ele preferiu não se aprofundar.

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— Sou um cara muito centrado, eu não me iludo muito com os elogios e também não posso me deixar levar pelas críticas. Acho que é muito importante eu saber quem eu sou, principalmente o jogador que eu sou, o que eu posso agregar para a Seleção. Acho que a minha parte mais forte do meu jogo é o coletivo, é fazer os outros jogarem bem, ajudar. Então, essa análise mais assim de coisas externas eu deixo para vocês aí na imprensa. Tenho certeza que o meu papel aqui na Seleção é jogar bem, passar confiança para os mais novos e, enfim, poder ajudar a Seleção no máximo que eu puder.

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