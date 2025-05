Dado como nome certo para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira, Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, não vai acompanhar o pai no Brasil. Em entrevista coletiva de apresentação oficial do treinador e primeira convocação pela Seleção, o italiano comunicou a decisão do filho de não fazer parte de sua comissão.

Davide Ancelotti não será auxiliar técnico do pai na sua nova fase na Seleção Brasileira.

Assistente técnico do Real Madrid até a última semana, Davide Ancelotti estava entre os nomes mais cotados para assumir o Como, da Itália, segundo o jornal português "A Bola". Filho de Carlo Ancelotti, Davide acompanhou o pai como auxiliar em grandes clubes europeus, incluindo Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid.

Contudo, o destino de Davide Ancelotti pode ser o Rangers, da Escócia. Ele deve assumir o comando do clube como novo treinador para a próxima temporada, após deixar o cargo de auxiliar do pai, Carlo Ancelotti, no Real Madrid. A informação é de Ramon Alvarez.

Davide recebeu a licença da Uefa para assumir um cargo na comissão do pai em 2016, e passou atuar como auxiliar no Bayern de Munique. Nos anos seguintes, seguiu Carlo em Napoli, Everton e Real Madrid, onde ajudou a conquistar os títulos da Champions League de 2021/22 e 2023/24.

Veja a convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti

Lista de convocados da Seleção Brasileira (Foto: Arte Lance!)

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING) Bento (Al Nassr-RSA) Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille-FRA)

Beraldo (PSG-FRA)

Carlos Augusto (Inter de Milião-ITA)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco-FRA)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Andrey Santos (Strasbourg-FRA)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Ederson (Atalanta-ITA)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis-ESP) Estêvão (Palmeiras) Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) Matheus Cunha (Wolves-ING) Raphinha (Barcelona-ESP) Richarlison (Tottenham-ING) Vini Jr (Real Madrid-ESP)

