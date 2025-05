Vão fazer falta? Veja jogadores mais valiosos fora da lista de Ancelotti

A primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira foi divulgada nesta segunda-feira (26) e trouxe novidades importantes, mas também gerou debates: quem ficou de fora?

O treinador italiano chamou 25 nomes para os confrontos com Equador (5/6) e Paraguai (10/6), válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A lista conta com cinco jogadores do Flamengo, mas não inclui estrelas como Neymar, que não veste a amarelinha desde outubro de 2023, e outros nomes de peso.

Apesar da qualidade dos convocados, alguns dos jogadores brasileiros mais valiosos do mundo ficaram de fora, seja por opção técnica ou por lesão.

💸 Mais valiosos fora da lista de Ancelotti

Confira os principais nomes que não foram chamados:

Rodrygo (Real Madrid) – € 100 milhões (~R$ 645 milhões) – ❌ Lesão Gabriel Magalhães (Arsenal) – € 75 milhões (~R$ 484 milhões) – ❌ Lesão Savinho (Manchester City) – € 55 milhões (~R$ 355 milhões) – ❌ Opção técnica Murillo (Nottingham Forest) – € 55 milhões (~R$ 355 milhões) – ❌ Opção técnica João Pedro (Brighton) – € 50 milhões (~R$ 323 milhões) – ❌ Opção técnica Bremer (Juventus) – € 50 milhões (~R$ 323 milhões) – ❌ Lesão Joelinton (Newcastle) – € 40 milhões (~R$ 258 milhões) – ❌ Opção técnica Éder Militão (Real Madrid) – € 40 milhões (~R$ 258 milhões) – ❌ Lesão Gabriel Jesus (Arsenal) – € 40 milhões (~R$ 258 milhões) – ❌ Lesão Endrick (Real Madrid) – € 40 milhões (~R$ 258 milhões) – ❌ Opção técnica João Gomes (Wolverhampton) – € 40 milhões (~R$ 258 milhões) – ❌ Opção técnica

🔸 Além deles, outros nomes importantes ficaram de fora: Douglas Luiz, Evanilson, Lucas Paquetá, David Neres e André.

🤔 Estratégia ou necessidade?

A ausência desses atletas reflete diferentes fatores:

✅ Lesões – caso de nomes como Rodrygo, Gabriel Magalhães, Bremer e Militão.

✅ Opções técnicas – quando Ancelotti optou por outros perfis ou atletas mais jovens.

🟢 Quem foi chamado?

Na contramão das ausências, Ancelotti apostou em nomes já consolidados e também em algumas apostas, como Alexsandro (Lille), Andrey Santos (Strasbourg) e Estêvão (Palmeiras).

No total, os 25 convocados somam um valor de mercado estimado em 902,8 milhões de euros — aproximadamente R$ 5,8 bilhões. O top 5 inclui Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.

