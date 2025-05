Mauro Cezar elogia decisão de Ancelotti na convocação da Seleção

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (26), sua primeira lista de convocados para os próximos compromissos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Em sua coluna no "Uol", o jornalista Mauro Cezar, elogiou a decisão de Ancelotti de não chamar Neymar.

- Político quando perguntado sobre Neymar, Carlo Ancelotti disse que espera por sua melhor versão, se é que ela existe. Seria um início constrangedor ver um treinador de primeira linha no futebol mundial demonstrar subserviência logo de cara. Neymar há anos passa longe de ser decisivo, vive de um nome construído por seu enorme talento mal aproveitado - disse o jornalista

Próximos desafios da Seleção Brasileira

Agora devidamente convocada, a Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no próximo dia 5 de junho, diante do Equador, em Gauyaquil, às 20h (de Brasília). Já no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Paraguai, às 21h45 (de Brasília). Vale destacar que a Amarelinha ainda não está matematicamente classificada para o mundial do próximo ano e precisa vencer para não se complicar nas duas últimas rodadas.

Carreira de Carlo Ancelotti

O treinador italiano coleciona uma carreira vitoriosa. É o único técnico a conquistar a Champions League cinco vezes: duas com o Milan (2002/2003 e 2006/2007) e três com o Real Madrid (2013/2014, 2021/2022 e 2023/2024).

Além disso, ergueu o troféu das cinco principais ligas da Europa: Campeonato Italiano com o Milan (2003/2004), a Campeonato Inglês com o Chelsea (2009/2010), Campeonato Francês com o Paris Saint-Germain (2012/2013), a Campeonato Alemão com o Bayern de Munique (2016/2017) e o Campeonato Espanhol com o Real Madrid (2021/2022 e 2023/2024). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.

