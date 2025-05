Ancelotti é apresentado como técnico da Seleção e celebra desafio de comandar a ‘melhor do mundo’

O técnico Carlo Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro, na noite do último domingo (25), para assumir o comando da Seleção Brasileira e já foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (26), um auditório do Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O italiano concedeu sua primeira entrevista em espanhol, com o auxílio de um tradutor, e falou sobre suas primeiras impressões.

- Primeiras impressões são muito bonitas. É uma honra, um grande orgulho comandar a seleção, que é a melhor do mundo. Eu tenho um grande trabalho para fazer com que Brasil volte a ser campeão, vamos juntos. Precisamos de todos vocês. Eu fui recebido aqui com muito carinho. É a minha primeira vez, e estou muito contente. Eu estou muito animado e acho que vamos fazer um trabalho - iniciou o técnico italano.

- Agradeço à CBF por me trazer aqui e ao Real Madrid por me dar essa oportunidade. O desafio é muito grande. Eu sempre digo que tenho uma conexão com este especial. O recebimento é muito especial. Eu vou tentar realizar um trabalho com o nível máximo - continuou Ancelotti, que recebeu a camisa da Seleção Brasileira das mãos de Luiz Felipe Scolari.

Antes de apresentar oficialmente Ancelotti, o presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a entidade faz história ao contratar um dos maiores técnicos do mundo.

- Um cara muito experiente, que ama o futebol brasileiro e que tem experiência com jogadores brasileiros. A CBF fica muito feliz com esse contrato. Nós acreditamos muito no trabalho da comissão técnica. A CBF vai dar total autonomia de trabalho para você, Carlo, e sua equipe. O que nós queremos é colocar novamente a seleção brasileira onde merece - afirmou o mandatário.

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em cinco ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.

