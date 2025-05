Apresentado, Ancelotti responde se já tem uma estratégia pronta para a Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti é oficialmente o técnico da Seleção Brasileira. O italiano foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (26), um auditório do Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio e, em sua primeira entrevista coletiva, respondeu uma dúvida comum entre muitos brasileiros: se já existe um perfil de jogo dessa "nova" seleção.

- Depois de 40 anos, eu ainda não sei qual é a estratégia, o sistema que permite ganhar os jogos. Eu ainda não sei. Mas eu sei que o sistema tem que depender das características dos jogadores que você tem para fazer com que o jogador, quando estiver no campo, se sinta confortável. Essa é a ideia que eu quero ter aqui também, aproveitar da enorme qualidade que este país tem com estes jogadores e trabalhar para que toda essa qualidade possa se agrupar com um único objetivo, que é ganhar a Copa do Mundo - afirmou o treinador.

Ancelotti diz que vai trabalhar duro para que o time se encaixe e traga bons resultados, mas pondera que não vai trabalhar sem pausa, já que também quer conhecer e aproveitar o Brasil. Ele também comentou sobre os jogadores que atuam no futebol brasileiro.

- Os jogadores se conhecem, todos podem assistir a todos os jogos, nós, logicamente, quando se está no clube. Na Europa, os times europeus, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, se saem bem. Nós poderíamos jogar com o Botafogo no Mundial. São times acompanhados. Tem pessoas que trabalham aqui e olham. O que eu farei durante esse período é ficar mais tempo no Brasil é para conhecer a estrutura no Brasil, os times, os jogadores, os treinadores. E também, quando eu estiver um pouco férias, porque eu quero ter férias, gosto de aproveitar o Rio de Janeiro, que eu não conheço. Eu não vou dizer que vou trabalhar 360 dias ao ano, mas algum dia de férias eu vou tirar para poder aproveitar o país - completou.

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em cinco ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.

