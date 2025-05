Neymar fica fora da lista de convocados da Seleção Brasileira

O atacante do Santos Neymar ficou de fora da primeira lista de convocados da Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26), no auditório do Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Sobre o capitão do Peixe, o italiano disse que entrou em contato com o jogador para comunicar a decisão.

— Como eu disse, nesta convocação eu tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem que o Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Logicamente, infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção, como Neymar, que passou por uma seleção. O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele. É a seleção nacional. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar para se preparar bem para o Mundial. Eu falei com ele nesta manhã para explicar a ele isso e ele está totalmente de acordo. Nós assim continuamos.

Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira com 79 gols. Ele não joga pela amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Desde então, já são 18 partidas da Seleção sem o craque.

Neymar tem 11 jogos na segunda passagem pelo Santos, com seis participações diretas em gols. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Ao todo, 23 jogadores foram chamados para os confrontos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

No dia 5 de junho, o Brasil enfrenta o Equador, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. Cinco dias depois, a Seleção recebe o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Carlo Ancelotti foi oficializado como novo técnico da Seleção no dia 12 de maio, pelo então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que foi destituído do cargo após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Candidato único nas últimas eleições, Samir Xaud foi eleito novo presidente da entidade, com mandato até 2029.

Neymar no Santos:

Neymar chegou ao Santos no dia 31 de janeiro, com vínculo até 30 de junho. O atacante sofreu duas lesões na parte posterior da coxa esquerda, o que acabou prejudicando seu rendimento pelo Peixe. Apesar disso, o camisa 10 é uma referência dentro e fora de campo para todos os jogadores do elenco.

Ao lado de seu pai, ele ajudou a impulsionar melhorias importantes na infraestrutura do clube, como as reformas no vestiário da Vila Belmiro, no CT da base e no CT do profissional, com o apoio de parceiros.

A expectativa é de que o craque permaneça na Baixada Santista até a Copa do Mundo do ano que vem. Após a eliminação do clube para o CRB na Copa do Brasil, na última quinta-feira (22), Neymar foi questionado se pretendia ficar no Santos por mais tempo, mas informou apenas que ainda não sabe qual será seu futuro. No entanto, a diretoria do Alvinegro segue otimista quanto à renovação.

Após o retorno ao Santos, Neymar figurou na lista do então técnico Dorival Júnior, contra a Colômbia e a Argentina. Mas, foi cortado após ter sentido a primeira lesão na coxa esquerda, durante o Campeonato Paulista.