Seleção Brasileira: Antony retorna na primeira convocação de Ancelotti

Após ótima temporada no Real Betis, da Espanha, Antony está de volta à Seleção Brasileira em convocação feita por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (26). O brasileiro reencontrou seu futebol após a saída do Manchester United e fez nove gols na segunda metade da temporada pelo clube espanhol. Na coletiva de apresentação de Ancelotti e primeira convocação para a Seleção, o italiano chamou o atacante, que retorna depois de mais de dois anos fora.

Desde que chegou ao Real Betis, Antony transformou o time. Foram nove gols e cinco assistências em 25 partidas pelo clube espanhol na temporada. Com uma nota de 7.50 pelo Sofascore, o brasileiro foi um dos principais responsáveis por levar o Real Betis para a sexta colocação de La Liga - garantindo vaga na fase de grupos da próxima Europa League - após um início ruim de temporada e pela classificação para a final da Conference League, que será disputada nesta quarta-feira (28) contra o Chelsea.

Antony começou a temporada atual no Manchester United, onde não teve muito destaque. Lá, foram 14 partidas e apenas um gol marcado. A mudança de ares fez bem para o atacante.

Convocado pela Seleção por Ancelotti, Antony tem futuro incerto

Após perder a final da Europa League, para o Tottenham, o Manchester United não irá jogar nenhum campeonato europeu na temporada 25/26, o que pode tornar o clube menos atrativo para a chegada de novos jogadores e a volta dos emprestados, como o caso de Antony.

Alejandro Garnacho lamenta derrota pelo United na final da Europa League (Foto: Josep Lago/AFP)

O brasileiro foi emprestado ao Real Betis em janeiro de 2025 e, desde então, virou destaque no espanhol, virando peça-chave do time de Manuel Pellegrini.

O verde e branco já demonstrou interesse em estender o empréstimo do jogador para a próxima temporada. Além da identificação com o clube e com a torcida, a falta de competições europeias no United pode ser um incentivo a permanência do camisa 7 na Espanha. A convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira também pode dar a Antony uma nova oportunidade de se destacar no cenário mundial, o que pode atrair a atenção de grandes equipes europeias.

