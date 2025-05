Ancelotti revela melhor brasileiro que já treinou e diz que Seleção é ‘destino’

Apresentado como técnico da Seleção Brasileira na última segunda-feira (26), Carlo Ancelotti tem grande histórico com jogadores do país. Ao longo da carreira de treinador, o italiano trabalhou com 34 atletas do Brasil, mas não tem dúvidas de qual foi o melhor deles: Ronaldo Fenômeno.

Em entrevista ao "Jornal Nacional", da TV Globo, o comandante da Canarinho comentou a relação com brasileiros ao longo dos anos e destacou alguns nomes. Ele diz, ainda, que teve problema com um dos jogadores que treinou, mas não revelou qual deles.

— O brasileiro tem um bom caráter na minha opinião. O jogador brasileiro, em geral, tem um nível técnico maior do que os outros. Do aspecto pessoal, é uma pessoa que tem um caráter tranquilo, humilde, a maioria. Treinei 34. Se penso em um problema com alguém, creio que não. Tive com um, mas não te digo — brincou Ancelotti, que seguiu:

— Ronaldo (foi o melhor tecnicamente). Era a pessoa mais divertida do mundo. O mais profissional foi Cafu. Mais divertido, são muitos… Militão, Vini. O Vini é muito humilde. Com todos tenho muito boa relação. Muitos me ligaram para parabenizar, desejar sorte. Tenho uma boa conexão com eles — completou o novo técnico da Seleção.

Seleção Brasileira era 'destino' de Ancelotti

A conexão de Carleto com o Brasil vem de outros tempos. Além da relação com os jogadores, a Amarelinha esteve presente em capítulo especial na vida do italiano. Foi contra a Seleção Brasileira que o então jogador Ancelotti se despediu dos gramados, com a camisa do Milan, em 1992. Dois anos depois, ele foi assistente técnico da Itália na Copa do Mundo e vice-campeão diante da Canarinho, que conquistava o tetracampeonato.

— Eu creio nisso, no destino. Minha última partida foi contra o Brasil. Uma homenagem a mim. Voltamos a nos encontrar, uma lua de mel. Fui assistente técnico em 94, e perdemos para o Brasil. Foi uma experiência fantástica. É um trabalho distinto, obviamente. É um sonho treinar esta Seleção. É o sonho de todos os treinadores — declarou o treinador.

