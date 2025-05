Convocação da Seleção: Ancelotti anuncia lista com ausência de Neymar

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (26), sua primeira lista de convocados para os próximos compromissos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Ao todo, 25 jogadores foram chamados para os confrontos contra Equador e Paraguai.

continua após a publicidade

➡️Todas as Datas Fifa até 2030: calendário completo dos jogos

No dia 5 de junho, o Brasil enfrenta o Equador, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. Cinco dias depois, a Seleção recebe o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Carlo Ancelotti foi oficializado como novo técnico da Seleção no dia 12 de maio, pelo então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que foi destituído do cargo após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Candidato único nas últimas eleições, Samir Xaud foi eleito novo presidente da entidade, com mandato até 2029.

continua após a publicidade

Com 21 pontos conquistados, a Seleção Brasileira ocupa atualmente a quarta posição nas Eliminatórias. O Equador, primeiro adversário na próxima Data Fifa, é o vice-líder, com 23 pontos. Já a Paraguai, que também soma 21, aparece uma colocação abaixo da Amarelinha nos critérios de desempate.

Carlo Ancelotti, novo treinador da Seleção Brasileira, anunciou sua primeira convocação nesta segunda-feira (26) (Foto: Reprodução/Real Madrid)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Neymar fora da lista de convocados

Desde que retornou ao Santos no início do ano, Neymar vem enfrentando problemas físicos e tem tido dificuldades para entrar em campo. Foram três lesões musculares em menos de seis meses e apenas 11 partidas disputadas no período.

continua após a publicidade

O camisa 12 atuou por cerca de 60 minutos nos dois últimos compromissos do Peixe, contra o CRB, pela Copa do Brasil, e diante do Vitória, pelo Brasileirão. Ainda assim, ficou fora da lista de 25 convocados do técnico Carlo Ancelotti.

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING) Bento (Al Nassr-RSA) Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille-FRA)

Beraldo (PSG-FRA)

Carlos Augusto (Inter de Milião-ITA)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco-FRA)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Andrey Santos (Strasbourg-FRA)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Ederson (Atalanta-ITA)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis-ESP) Estêvão (Palmeiras) Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) Matheus Cunha (Wolves-ING) Raphinha (Barcelona-ESP) Richarlison (Tottenham-ING) Vini Jr. (Real Madrid-ESP)

Lista de convocados da Seleção Brasileira (Foto: Arte Lance!)

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Equador x Brasil - 05/06 (20h) - Estádio Monumental Isidro Romero Carbo

Brasil x Paraguai - 10/06 (21h45) - Neo Química Arena

Ancelotti no Brasil

Carlo Ancelotti desembarcou na noite do último domingo (25) no Brasil para dar início à sua trajetória à frente da Seleção Brasileira. O voo vindo de Madri (Espanha) pousou às 20h50 (de Brasília) no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

O presidente da CBF, Samir Xaud, recepcionou Ancelotti em um hotel na Zona Oeste da cidade, onde o técnico teve seu primeiro contato com torcedores brasileiros.