Ancelotti conhece CT da Seleção e prova churrasco na Granja Comary

Em seu terceiro dia no Brasil, o técnico Carlo Ancelotti subiu a serra fluminense nesta quarta-feira (28) para conhecer o CT da Seleção, na Granja Comary, em Teresópolis. Durante o tour, ele visitou o prédio onde a delegação costuma se concentrar, o Centro de Excelência do Futebol Brasileiro — espaço com estrutura de última geração para potencializar a questão física e recuperação dos atletas — e os gramados.

A visita de Ancelotti pelo CT da Seleção também incluiu uma passagem pelo restaurante, momento em que o treinador italiano “beliscou” alguns pratos. E repetiu uma única vez: quando o chef Jaime Maciel, que há anos é o responsável pelas refeições da Seleção, ofereceu um churrasco feito no espeto.

— É um lugar muito bonito, bem organizado, perfeito para treinar bem e para descansar — disse Ancelotti ao final da visita.

— As instalações da confederação também são muito bonitas, o museu. Tem muita história, e tomara que possamos continuá-la — acrescentou o técnico da Seleção Brasileira, citando a sede da CBF, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele esteve no local na terça-feira (27).

Depois da Granja Comary, Ancelotti vai a jogo do Flamengo

Além de conhecer a Granja Comary, a agenda de Carlo Ancelotti nesta quarta-feira inclui a ida ao Maracanã. A partir das 21h30 (de Brasília) ele assiste à partida entre Flamengo e Deportivo Táchira, pela última rodada do Grupo C da fase de grupos da Libertadores.

Será o segundo jogo que Ancelotti assistirá no Rio já como técnico da Seleção Brasileira. Na terça-feira (27), ele esteve no Nilton Santos acompanhando a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre a Universidad de Chile, também pela competição continental. O técnico também deverá assistir a Corinthians x Vitória domingo (1º de junho) na Neo Química Arena, em São Paulo. No dia seguinte, ele começa a preparar a Seleção Brasileira para os jogos com Equador (dia 5) e Paraguai (10), pelas Eliminatórias.

