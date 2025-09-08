Pitaco do Guffo: A Seleção Brasileira dos sonhos

A Seleção Brasileira terá um desafio complicado ao subir o morro para enfrentar a Bolívia pelas eliminatórias. Em parte pela condição da altitude, em parte porque os bolivianos precisam vencer de qualquer jeito para tentar chegar na repescagem. Mas, deixando de lado o "resultadismo" da partida, e olhando ao futuro, resolvi projetar a Seleção Brasileira dos sonhos.

Claro, tendo em conta que Carlo Ancelotti será o treinador na Copa, e montando esse time a partir dos pensamentos que o italiano tem de futebol. Acredito que Carletto seja o homem certo no lugar certo. Um treinador que não precisa provar nada a ninguém, já ganhou praticamente tudo (mais de uma vez), e que buscar o Hexa em uma Copa do Mundo seja uma grande motivação pessoal.

Onde estão nossos laterais?

É engraçado que nós brasileiros não damos o devido valor, mas lá fora, existe um conceito que é muito valorizado: o “lateral brasileiro". A gente sempre pensa em atacantes e meias, né? Mas o cara que corre rente à linha e que sempre precisa voltar para recompor a defesa, quando nascido no Brasil, carrega uma série de características que os estrangeiros admiram muito. O que eles não sabem é que estamos em crise de produção desses laterais.

No time dos meus sonhos, eu queria uma dupla Cafu/Roberto Carlos, ou Leandro/Júnior Capacete. Pra quem já teve Carlos Alberto/Everaldo e Djalma Santos/Nilton Santos, estaria de bom tamanho. Mas vou ter que me contentar com Wesley/Caio Henrique mesmo. É o que a casa oferece.

Mesmo não sendo mais o mesmo Alisson de 2018/19, o goleiro do Liverpool pode representar meu time dos sonhos. Ainda tem uma hierarquia que conta muito em grandes jogos. Assim como Marquinhos, que talvez seja, de todos os brasileiros, o que está mais em seu auge técnico, físico e de liderança, no mundo. Ao seu lado, eu gostaria de Léo Ortiz, com seus lançamentos que convocam o espírito de Aldair e Gérson, só pra citar 2 campeões do mundo craques na bola longa.

Neymar mais dez (no meu sonho)

Se eu fosse o Ancelotti, eu teria uma conversa muito séria com Neymar. Montaria um plano para que ele voltasse a jogar em alto nível, que esteja bem fisicamente, que fique sem baladas e outras distrações por um tempo. Na minha Seleção dos sonhos, ele é o camisa 10, o líder técnico, o ídolo dos mais jovens e o maior artilheiro da história da Canarinho. Exímio batedor de pênaltis. Como estou falando de lirismo onírico, quero Neymar na Copa.

Não há discussão que Casemiro será o primeiro homem do meio campo. Entre ele e Neymar, para que meu sonho não vire pesadelo, eu gostaria de alguém que tivesse a qualidade de passe do Bruno Guimarães mas que também entrasse na área para finalizar como o Paquetá. E a capacidade física defensiva de um Joeliton ou Gérson Malvadão. Esse segundo homem de meio campo me parece uma vaga totalmente aberta e sem candidatos incontestáveis.

Se eu for abrir a lista de grandes craques que vestiram a camisa 9 do Brasil em Copas do Mundo, ficaria a coluna inteira imerso em nostalgia. Quem pode ser o matador que nós sempre tivemos? O que houve com o futebol brasileiro que não conseguimos mais ter um centroavante marrento e matador? Se misturar o Kaio Jorge com o Pedro e com o João Pedro, talvez saísse alguém assim. Não sei.

Mas sei que Vini Júnior é titularíssimo desse time, até porque se existe alguém que fez Vini jogar bola foi o Ancelotti. Boto fé nessa parceria. E pela direita, em nome da tradição penta campeã de ter jovens e inexperientes jogadores no time (Ronaldo, Kaká e um certo Edson), a Seleção Brasileira dos sonhos terá Estêvão de titular na sua estreia. Combinado? Não me acordem até lá!