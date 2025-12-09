Flamengo x Cruz Azul: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Mundial

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília, 20h local), em jogo da segunda fase da Copa Intercontinental, chamado pela Fifa de "Derby das Américas". O confronto acontece no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, e terá transmissão em diversos veículos: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no SporTV

Se vencer os mexicanos, o Flamengo enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

Ficha do jogo FLA CAZ Intercontinental Segunda fase Data e Hora Quarta-feira, 10 de dezembro, às 14h (de Brasília) Local Estádio Ahmad bin Ali, no Catar Árbitro Glenn Nyberg (SUE) Assistentes Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvis (SUE) Var Fedayi San (SUI) Onde assistir

O que Filipe Luís espera de Flamengo x Cruz Azul?

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, concedeu entrevista coletiva no Catar nesta terça-feira (9) antes do último treinamento preparatório para o duelo. O comandante rubro-negro rasgou elogios à equipe do Cruz Azul e negou favoritismo. Também comparou as características dos mexicanos com duas equipes recentes do futebol brasileiro.

— O Cruz Azul é um time com ideias claras: pressiona muito, com muita força física, duelos e perseguições individuais, protagonista dos jogos com a bola, difícil de tirar a bola deles. Costuma dominar os adversários quase sempre. É similar à forma de defender do Bragantino do (Vagner) Mancini e do Atlético Mineiro do Cuca. E, para jogar, lembra várias equipes, mas a individualidade torna a equipe única. São meio-campistas de muita qualidade, que se oferecem para jogar — analisou.

Filipe Luís estudou exaustivamente o primeiro adversário, do qual se tornou admirador.

— É um time muito competitivo, muito bem treinado. A liga mexicana é muito competitiva, disputada, com poder financeiro grande. A equipe tem ótimos jogadores, especialmente fortes fisicamente. Defendem de maneira agressiva, com pressão, tentando ser protagonista, atacando o máximo possível, com jogadores com qualidade também no banco. A gente pensa futebol de forma parecida: pressionando e tentando controlar o jogo. Vai ser um jogo muito disputado! — elogiou.

Arrascaeta, com seu novo visual, em treino do Flamengo no Catar (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

FLAMENGO X CRUZ AZUL

Copa Intercontinental

📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg;

🚩 Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvis;

🖥️ VAR: Fedayi San

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique

CRUZ AZUL (Técnico: Nicolás Larcamón)

Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira e Piovi; Jeremy Márquez, Faravelli, Rotondi e Omar Campos; Gabriel Fernández, Rivero e Sepulveda