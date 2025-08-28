Pitaco do Guffo: Quem se deu bem no sorteio da Champions?

Foi realizado nesta quinta-feira (28) o sorteio para a fase de liga da UEFA Champions League 2025-26. Ao longo de oito rodadas, de setembro a janeiro, os 36 times jogarão quatro partidas em casa e quatro fora. Serão 144 jogos no total, com a tabela de pontuação em comum para todos. É o segundo ano dessa fórmula, e vendo os confrontos, surge a dúvida: quem se deu bem no sorteio da Champions?

Os oito primeiros colocados na tabela avançarão diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes que terminarem entre o nono e o 24º lugar disputarão uma rodada de play-offs para garantir uma vaga no mata-mata. O PSG é o atual campeão, e junto com Liverpool e Barcelona, são os 3 favoritos para o título, segundo as casas de apostas.

Sem "papaya avec sucre" para os campeões

Na temporada passada, o Paris Saint-Germain enfrentou o conjunto de adversários mais difícil da fase de liga, e mesmo assim venceu o campeonato. E mesmo tendo um elenco cheio de talentos, os atuais campeões do mundo pegaram a tabela mais difícil de novo: enfrentarão Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Newcastle, Sporting e Athletic de Bilbao. Sem mamão com açúcar pro time de Luis Enrique e Démbelè.

Os bávaros de Munique também terão uma caminhada complicada na disputa da Orelhuda. Além de enfrentar o PSG, o Bayern ainda jogará contra Chelsea, Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, os belgas do USG e os flamantes estreantes da competição, o Pafos, time cipriota recheado de brasileiros e que pretende tirar pontos dos grandes.

Com aquilo virado pra Lua

Contar com a sorte também ajuda na luta por títulos, e nesse quesito, o Arsenal não pode reclamar. Foi quem se deu bem no sorteio da Champions. Claro, não evitará grandes duelos, como os jogos contra Bayern, Internazionale e Atlético de Madrid. Mas depois encara o Brugge, o Olympiakos da Grécia, o Slavia Praga, o Kairat do Cazaquistão (que promete ser o saco de pancadas da Liga) e encerra contra o Athletic de Bilbao. O time dos Gabrieis, Martinelli e Jesus, além de ser um dos favoritos pra vencer a Premier League, tem tudo pra classificar bem para as oitavas.

Particularmente gostei muito desse novo formato da Champions League, onde os grandes times se enfrentam em jogos importantes, mas os menores também têm chance de surpreender e se recuperar, com mais jogos, mais equilibrados. Entendo que os suspeitos de sempre devem chegar com chance de título, mas não me surpreenderia - por tudo que aconteceu na temporada passada e as promessas de evolução desta - que o Barcelona chegue na final em Budapeste como grande favorito.