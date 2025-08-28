menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Pitaco do Guffo: Quem se deu bem no sorteio da Champions?

Promessa de grandes partidas na segunda edição da nova fórmula do torneio

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League
imagem cameraPoderá o capitão Marquinhos levantar a Orelhuda novamente?
3562932a-0afe-43d0-a3e9-ca9044c5521a_Gustavo-Fogaca-colunista-aspect-ratio-1024-1024Gustavo Fogaça
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 28/08/2025
21:28
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Sorteio da fase de liga da UEFA Champions League 2025-26 ocorreu em 28 de setembro.
36 times jogarão 144 partidas, com sistema de pontos comum.
Os oito primeiros se classificam para as oitavas de final.
PSG, Liverpool e Barcelona são os favoritos ao título.
Arsenal teve sorte no sorteio, enfrentando adversários menos difíceis.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Foi realizado nesta quinta-feira (28) o sorteio para a fase de liga da UEFA Champions League 2025-26. Ao longo de oito rodadas, de setembro a janeiro, os 36 times jogarão quatro partidas em casa e quatro fora. Serão 144 jogos no total, com a tabela de pontuação em comum para todos. É o segundo ano dessa fórmula, e vendo os confrontos, surge a dúvida: quem se deu bem no sorteio da Champions? 

continua após a publicidade

Relacionadas

Os oito primeiros colocados na tabela avançarão diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes que terminarem entre o nono e o 24º lugar disputarão uma rodada de play-offs para garantir uma vaga no mata-mata. O PSG é o atual campeão, e junto com Liverpool e Barcelona, são os 3 favoritos para o título, segundo as casas de apostas.

Sem "papaya avec sucre" para os campeões

Na temporada passada, o Paris Saint-Germain enfrentou o conjunto de adversários mais difícil da fase de liga, e mesmo assim venceu o campeonato. E mesmo tendo um elenco cheio de talentos, os atuais campeões do mundo pegaram a tabela mais difícil de novo: enfrentarão Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Newcastle, Sporting e Athletic de Bilbao. Sem mamão com açúcar pro time de Luis Enrique e Démbelè.

continua após a publicidade

Os bávaros de Munique também terão uma caminhada complicada na disputa da Orelhuda. Além de enfrentar o PSG, o Bayern ainda jogará contra Chelsea, Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, os belgas do USG e os flamantes estreantes da competição, o Pafos, time cipriota recheado de brasileiros e que pretende tirar pontos dos grandes.

Com aquilo virado pra Lua

Contar com a sorte também ajuda na luta por títulos, e nesse quesito, o Arsenal não pode reclamar. Foi quem se deu bem no sorteio da Champions. Claro, não evitará grandes duelos, como os jogos contra Bayern, Internazionale e Atlético de Madrid. Mas depois encara o Brugge, o Olympiakos da Grécia, o Slavia Praga, o Kairat do Cazaquistão (que promete ser o saco de pancadas da Liga) e encerra contra o Athletic de Bilbao. O time dos Gabrieis, Martinelli e Jesus, além de ser um dos favoritos pra vencer a Premier League, tem tudo pra classificar bem para as oitavas.

continua após a publicidade

Particularmente gostei muito desse novo formato da Champions League, onde os grandes times se enfrentam em jogos importantes, mas os menores também têm chance de surpreender e se recuperar, com mais jogos, mais equilibrados. Entendo que os suspeitos de sempre devem chegar com chance de título, mas não me surpreenderia - por tudo que aconteceu na temporada passada e as promessas de evolução desta - que o Barcelona chegue na final em Budapeste como grande favorito.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias