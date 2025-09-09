Grandes jogos de Brasil x Bolívia; relembre os mais importantes

Em 1997, Brasil venceu a Bolívia por 3 a 1 na final da Copa América em La Paz.

Brasil e Bolívia têm histórias muito distintas no cenário do futebol. Enquanto a Seleção Brasileira coleciona títulos mundiais e continentais, os bolivianos encontraram momentos de afirmação principalmente quando atuaram em casa, diante da força da altitude. Essa disparidade torna cada confronto um retrato fiel da diversidade do futebol na América do Sul. O Lance! relembra os grandes jogos de Brasil x Bolívia.

Desde o primeiro encontro oficial, na Copa do Mundo de 1930, o Brasil mostrou sua superioridade técnica, mas a Bolívia nunca deixou de surpreender em momentos específicos. Foram partidas que marcaram não apenas o retrospecto entre os dois países, mas também a memória de torcedores, tanto pela grandeza de vitórias brasileiras quanto pela ousadia boliviana.

Alguns jogos entraram para a história pela diferença no placar, como a goleada brasileira por 10 a 1 na Copa América de 1949, em São Paulo. Outros ficaram marcados pelo contexto, como a vitória da Bolívia em La Paz durante as Eliminatórias de 1993, quebrando a invencibilidade histórica do Brasil em classificatórias.

E talvez o capítulo mais simbólico dessa rivalidade tenha sido escrito em 1997, quando os dois se enfrentaram na final da Copa América, disputada justamente em La Paz. O Brasil venceu por 3 a 1, conquistando o título diante da torcida boliviana, em um dos jogos mais emblemáticos dessa relação esportiva.

Grandes jogos de Brasil x Bolívia

Copa do Mundo 1930 – Primeira vitória brasileira

Data: 20 de julho de 1930 Local: Estádio Centenário (URU) Placar: Brasil 4 x 0 Bolívia Gols: Moderato (2) e Preguinho (2)

Foi o primeiro confronto oficial entre as duas seleções, ainda na fase de grupos da Copa inaugural no Uruguai.

Copa América 1949 – A maior goleada do Brasil na história do confronto

Data: 10 de abril de 1949 Local: Estádio Pacaembu (BRA) Placar: Brasil 10 x 1 Bolívia Gols: Nininho (3), Jair, Zizinho (2), Cláudio (2), Simão (2) – Victor Ugarte para a Bolívia

Um dos maiores placares da história da Seleção Brasileira em competições oficiais.

Copa América 1963 – Vitória boliviana em casa

Data: 31 de março de 1963 Local: La Paz (BOL) Placar: Bolívia 5 x 4 Brasil

Com atuação de gala de Victor Ugarte, autor de dois gols, a Bolívia venceu em um torneio que acabaria conquistando em casa.

Eliminatórias 1978 – Goleada histórica em Cali

Data: 14 de julho de 1977 Local: Cali (COL) Placar: Brasil 8 x 0 Bolívia Gols: Zico (4), Roberto Dinamite, Gil, Toninho Cerezo e Marcelo Oliveira

Uma das maiores exibições da geração de Zico e Rivellino, consolidando a classificação brasileira.

Eliminatórias 1994 – A altitude faz a diferença

Data: 24 de julho de 1993 Local: Estádio Hernando Siles (La Paz) Placar: Bolívia 2 x 0 Brasil Gols: Marco Etcheverry e Álvaro Peña

Foi a primeira derrota do Brasil em Eliminatórias da Copa do Mundo, em um jogo histórico para o futebol boliviano.

Copa América 1997 – A grande final em La Paz e título do Brasil

Data: 29 de junho de 1997 Local: Estádio Hernando Siles (La Paz) Placar: Bolívia 1 x 3 Brasil Gols: Edmundo, Ronaldo e Zé Roberto – Erwin Sánchez para a Bolívia

Diante de 46 mil torcedores, o Brasil venceu e ergueu o troféu em território boliviano, em um dos capítulos mais marcantes da rivalidade.