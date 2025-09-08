Brasil encerra preparação na Granja com mudanças na escalação

TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira realizou na manhã desta segunda-feira (8) o último treino na Granja Comary, em Teresópolis, antes do confronto com a Bolívia, nesta terça (9), em El Alto. Já classificado à Copa do Mundo, o Brasil deverá ter uma escalação bastante modificada para enfrentar a altitude de 4.150 metros. Mas o técnico Carlo Ancelotti garante que o time vai em busca da vitória.

— A ideia que tenho é mudar um pouco nossos jogadores. Temos que considerar que temos um componente (altitude) e mudar a estratégia do jogo — disse Ancelotti em entrevista pela manhã.

No treino que se seguiu, fechado como de praxe, o treinador manteve as mudanças na escalação do Brasil que já havia testado na atividade de domingo. A tendência é de novidades em todos os setores.

A provável escalação do Brasil para encarar a Bolívia tem Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Samuel Lino, Luiz Henrique e Richarlison.

Quem também deve jogar na Bolívia é Jean Lucas. O volante do Bahia ficou de fora da relação no jogo com o Chile, no Maracanã, mas está garantido no grupo que jogará em El Alto. E, nesta segunda, Ancelotti antecipou que dará “minutos” ao jogador.

— Trabalhamos com o Jean Lucas, gostei dele, do seu caráter, do seu carinho, da sua vontade. O que acontece é que amanhã (terça) eu posso lhe dar minutos. Ele está muito bem (nos treinos) — comentou o técnico da Seleção Brasileira.

Brasil viaja nesta segunda à Bolívia

Depois de uma semana de treinamentos, a Seleção se despede da Granja Comary no início da tarde rumo ao aeroporto do Galeão, no Rio. No fim da tarde, o grupo viaja a Santa Cruz de la Sierra em voo fretado.

Para minimizar os efeitos da altitude, a Seleção viaja a El Alto apenas horas antes do confronto. Bolívia e Brasil está marcado para às 20h30 (de Brasília).