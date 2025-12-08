Injustiçado na Seleção? Anderson Talisca fala sobre possível preconceito com a liga árabe

Anderson Talisca foi convocado à Seleção Brasileira em duas oportunidades, mas não entrou em campo em nenhuma das ocasiões. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador abriu o jogo sobre ser "injustiçado" em não ter oportunidades na Amarelinha durante a carreira. Atualmente no Fenerbahçe, o jogador teve passagens pelo futebol árabe e chinês. Assista o vídeo acima:

Talisca teve duas convocações, com Dunga, em 2014, para dois amistosos, ao substituir Lucas Moura, cortado por conta de uma lesão, e outra, em 2018, com Tite, em duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Porém, em ambas, não entrou em campo. Questionado sobre as poucas oportunidades na Seleção, o meia não se considera injustiçado devido às opções, e sim, por critérios nas ligas que atuou.

— Eu acho que não é injustiça, porque, não só eu, como atleta, merece ir para a seleção. Tem vários jogadores que fazem épocas há muitos anos incríveis, números bons. E acaba não sendo convocado, porque o Brasil tem muita opção de grandes jogadores — iniciou Talisca, que prosseguiu ao falar sobre o nível da liga da Arábia Saudita, em que atou por quatro temporadas.

— Eu não me digo ser injustiçado, mas acho que os critérios sobre algumas ligas, no meu entender, acho que poderia ser com outra visão. Porque o futebol é 11 para 11, ninguém vai chegar na Liga Árabe e vai fazer 26 gols à toa. A gente vê o Benzema, tem jogos que ele passa dificuldade, o Cristiano Ronaldo já passou dificuldade, o Mané já passou por dificuldades. Então, as pessoas têm alguns critérios meio loucos referentes a isso, porque, na seleção de Portugal, joga Cristiano, que para mim tem que ir jogando em qualquer lugar, mas vai o João Félix. Eu acho que só quem joga na Arábia não vai à Seleção. Vai o Bento, porque ele já estava indo antes, tirando ele, mais ninguém vai. E, sendo que para as outras seleções, vai quase todo mundo, então não faz sentido esses critérios aí que usam para convocar alguns jogadores, na minha opinião — completou.

Cristiano Ronaldo comemora gol ao lado de Anderson Talisca, do Al-Nassr (Foto: Reprodução/Instagram)

Anderson Talisca no Fenerbahçe e no Al-Nassr

No Fenerbahçe desde janeiro deste ano, Anderson Talisca acumula 45 jogos, com 20 gols e quatro assistências. Pela camisa do clube turco, o meia-atacante atua ao lado de outros brasileiros como Ederson, Rodrigo Becão e Fred, além de jogadores de diversos países, sendo o caso de Nelson Semedo, Marco Asensio e Jhon Duran.

Antes de voltar ao futebol turco, Talisca passou cinco temporadas no Al-Nassr. No clube, o brasileiro acumulou 104 jogos, com 76 gols e 10 assistências. Mesmo sem conquistar títulos, teve reconhecimento da torcida durante a passagem que consolidou o clube entre os principais do futebol saudita nos últimos anos. Além do brasileiro e de Cristiano, o Al-Nassr conta com diversos jogadores de alto nível, como o goleiro Bento, os atacantes Kingsley Coman, Sadio Mané e João Félix.

Anderson Talisca em ação pelo Fenerbahçe (Foto: Divulgação/Fenerbahce)

