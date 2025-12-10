Técnico da Seleção, Carlo Ancelotti amplia presença comercial no Brasil
Treinador da Seleção Brasileira tem capitalizado em cima da presença no Brasil
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, adicionou um novo acordo ao seu portfólio de ações comerciais no Brasil. Na última terça-feira (9), começou a ser veiculada a campanha do treinador para o Amazon Prime Video. A ideia é promover as transmissões das fases finais da Copa do Brasil deste ano.
A plataforma de streaming exibirá as quatro partidas das semifinais do mata-mata nacional, marcadas para estas quarta-feira (10), quinta-feira (11) e domingo (14). Na comunicação, a plataforma se apresenta como o local em que Ancelotti acompanhará os jogos.
O material divulgado inclui referências à cultura brasileira, como a presença de um cachorro e o uso do tradicional "copo americano" com café.
Além do Prime Video, Ancelotti participa da campanha da Brahma - da Ambev, patrocinadora da seleção brasileira - para a Copa do Mundo de 2026. O técnico é embaixador da ação "Tá Liberado Acreditar", que traz também o ex-atacante Ronaldo Fenômeno.
Brasil pode enfrentar calor extremo na Copa do Mundo
O Brasil corre o risco de enfrentar calor extremo em dois dos três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O sorteio levou a Seleção para o Grupo C, com partidas em Nova York/Nova Jersey, Filadélfia e Miami, todas cidades da costa leste dos Estados Unidos, conhecidas por verões quentes e úmidos. A definição da sede de concentração será estratégica para tentar minimizar os efeitos do clima sobre os atletas.
Éder Militão vai conseguir se recuperar a tempo da Copa?
Considerado um dos pilares do sistema defensivo tanto do instável Real Madrid no início da gestão de Xabi Alonso quanto da promissora equipe conduzida por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, Éder Militão figurava entre os principais zagueiros do futebol mundial em 2025/26 até ser novamente abatido por um antigo fantasma: os recorrentes problemas físicos.
