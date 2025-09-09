O Bahia entra em campo às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília) para enfrentar o Fluminense em um dos jogos mais importantes da temporada, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas o volante Jean Lucas, um dos principais destaques do time tricolor, foi convocado para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção brasileira e pode ser desfalque de peso para Rogério Ceni.

Depois de bater o Chile por 3 a 0 no Maracanã, na última quinta-feira, a equipe treinada por Carlo Ancelotti, já classificada para a Copa, faz o último jogo das Eliminatórias às 20h30 desta terça-feira (horário de Brasília) em El Alto, na Bolívia, a 4.100 metros de altitude. Um fator que pode ser preocupante para a torcida do Bahia.

Como ficou fora da lista de relacionados contra o Chile, é provável que Jean Lucas esteja, pelo menos, no banco de reservas contra a Bolívia. De acordo com a apuração do Lance!, sua participação no jogo contra o Fluminense vai depender do condicionamento físico. Por isso, caso ele jogue com a Amarelinha nesta terça, é improvável que entre em campo no Maracanã.

Jean volta com a delegação brasileira em um voo fretado que deve partir do vizinho sul-americano na madrugada de quarta rumo ao Rio de Janeiro. Assim, o volante vai conseguir acompanhar o jogo, só há dúvidas se participará ou não.

— Sempre quero estar em campo com a camisa do Bahia. Estou muito feliz aqui e quero jogar todas as partidas possíveis. Vamos fazer de tudo para que eu esteja em campo nesse jogo de volta contra o Fluminense, no Maracanã, porque sabemos da importância dessa decisão e da possibilidade de classificação — disse Jean Lucas, em entrevista depois da partida de ida contra o Fluminense.

Vale lembrar que o camisa 6 também foi desfalque nas finais da Copa do Nordeste contra o Confiança, jogos que pavimentaram o caminho do Bahia rumo ao pentacampeonato regional.

Bahia em busca da história

O Bahia venceu o jogo de ida, na Arena Fonte Nova, por 1 a 0, com gol de Luciano Juba, e tem a vantagem do empate para chegar a uma semifinal de Copa do Brasil inédita na história do clube. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Se Jean Lucas não estiver disponível, o substituto mais provável é o uruguaio Acevedo, enquanto Rezende corre por fora.

