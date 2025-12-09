menu hamburguer
Corinthians, Cruzeiro, Vasco ou Flu? Luxa crava campeão da Copa do Brasil

Quatro equipes disputam um dos torneios mais importantes do país

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 09/12/2025
16:36
Vanderlei Luxemburgo falou sobre Filipe Luís, do Flamengo (Foto: Reprodução Band)
imagem cameraLuxemburgo cravou campeão da Copa do Brasil (Foto: Reprodução Band)
Nesta quarta-feira (10), começam as semifinais da Copa do Brasil. Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense se enfrentarão para decidir quem disputará a grande decisão. O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo cravou quem será o campeão do torneio.

Durante o programa "Galvão e Amigos", o apresentador Galvão Bueno pediu para os participantes apontarem quem será o grande campeão da Copa do Brasil. Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense são os semifinalistas.

Para o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro será o campeão. O Cabuloso tem a melhor campanha entre os semifinalistas no Campeonato Brasileiro. Comandado por Leonardo Jardim, o time mineiro ficou na terceira colocação, com 70 pontos.

Adversário do Cruzeiro, o Corinthians ficou em 13°, enquanto o Vasco terminou em 14° e o Fluminense em 5°. Os quatro times disputarão as semifinais a partir desta quarta-feira (10), e as finais estão marcadas para os dias 17 e 21 de dezembro.

Corinthians, Cruzeiro Vasco e Fluminense disputam a Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Quatro times estão vivos na briga pela sonhada taça da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense são os duelos das semifinais

Cruzeiro x Corinthians abrem as semifinais na quarta-feira, enquanto Vasco x Fluminense se enfrentarão na quinta-feira (11). Os dois vencedores se enfrentarão na grande decisão. Quem levar a melhor no clássico carioca decidirá a final no Maracanã.

As decisões da Copa do Brasil serão disputadas depois do fim do Campeonato Brasileiro por um ajuste de calendário da CBF. O jogo de ida entre Timão e Cabuloso será disputado no Mineirão, com massiva presença da torcida cruzeirense.

No clássico carioca, o primeiro e o segundo jogo serão disputados no lendário Maracanã, com torcidas divididas.

