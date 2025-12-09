Corinthians, Cruzeiro, Vasco ou Flu? Luxa crava campeão da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (10), começam as semifinais da Copa do Brasil. Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense se enfrentarão para decidir quem disputará a grande decisão. O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo cravou quem será o campeão do torneio.

Durante o programa "Galvão e Amigos", o apresentador Galvão Bueno pediu para os participantes apontarem quem será o grande campeão da Copa do Brasil. Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense são os semifinalistas.

Para o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro será o campeão. O Cabuloso tem a melhor campanha entre os semifinalistas no Campeonato Brasileiro. Comandado por Leonardo Jardim, o time mineiro ficou na terceira colocação, com 70 pontos.

Adversário do Cruzeiro, o Corinthians ficou em 13°, enquanto o Vasco terminou em 14° e o Fluminense em 5°. Os quatro times disputarão as semifinais a partir desta quarta-feira (10), e as finais estão marcadas para os dias 17 e 21 de dezembro.

Quatro times estão vivos na briga pela sonhada taça da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense são os duelos das semifinais

Cruzeiro x Corinthians abrem as semifinais na quarta-feira, enquanto Vasco x Fluminense se enfrentarão na quinta-feira (11). Os dois vencedores se enfrentarão na grande decisão. Quem levar a melhor no clássico carioca decidirá a final no Maracanã.

As decisões da Copa do Brasil serão disputadas depois do fim do Campeonato Brasileiro por um ajuste de calendário da CBF. O jogo de ida entre Timão e Cabuloso será disputado no Mineirão, com massiva presença da torcida cruzeirense.

No clássico carioca, o primeiro e o segundo jogo serão disputados no lendário Maracanã, com torcidas divididas.