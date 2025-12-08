De volta ao Brasil após acompanhar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, em Washington, o presidente da CBF, Samir Xaud, demonstrou confiança na conquista do Hexa no próximo ano. E isso mesmo num contexto em que o sorteio não foi exatamente o dos sonhos para a comissão técnica da Seleção.

A definição dos grupos na sexta-feira (5) colocou o Brasil no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. No campo o grupo não parece ser dos mais difíceis, mas será disputado no calor da Costa Leste dos Estados Unidos. Além disso, a Seleção terá as três partidas em três cidades distintas, o que vai exigir um esforço logístico maior.

— Nosso objetivo é ser campeão. Não escolhemos adversários, não escolhemos locais de jogos. As seleções que vêm pela frente nós temos que passar por elas, e acredito muito nisso. Acredito muito no elenco e no trabalho que está sendo feito, na comissão técnica — disse Samir Xaud nesta segunda-feira (8), ao chegar para a cerimônia de entrega do Prêmio Brasileirão, no Rio.

Comissão técnica aproveita viagem para o sorteio da Copa para visitar possíveis locais de treino

Apesar de o presidente da CBF já ter retornado ao Brasil, a comissão técnica da Seleção e outros profissionais do departamento de futebol permanecem nos Estados Unidos após o sorteio da Copa do Mundo. O grupo está fazendo um tour por diferentes cidades para avaliar locais de treino e a estrutura hoteleira.

No domingo (7), o técnico Carlo Ancelotti, o coordenador executivo Rodrigo Caetano e os demais viajaram a Nova York, onde o Brasil fará a estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos, em 13 de junho. Nesta terça, eles estarão na Filadélfia, palco do segundo confronto, com o Haiti. E, na quarta-feira, o grupo viajará a Miami, onde a Seleção encerra a primeira fase enfrentando a Escócia.

A CBF tem até 9 de janeiro para enviar à Fifa os locais de preferência para ser a base de treinamento da Seleção na Copa do Mundo. Seis dias depois, a Fifa anunciará a escolha.

