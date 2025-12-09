Maresca explica ausência de Estêvão em derrota do Chelsea pela Champions
Brasileiro não entrou em campo no duelo contra a Atalanta
A Atalanta venceu o Chelsea por 2 a 1, nesta terça-feira (9), pela sexta rodada da Champions League. Em duelo disputado no New Balance Stadium, em Bérgamo (ITA), Estêvão viu do banco de reservas a derrota em uma partida em que o ataque dos Blues estava pouco inspirado na segunda etapa, com pouquíssimas chances criadas. Na entrevista pós-jogo, o treinador Enzo Maresca explicou o motivo de não ter colocado o brasileiro em campo.
Após a derrota, Maresca foi perguntado sobre a ausência de Estêvão, que começou no banco de reservas mesmo após boas atuações na Champions League, sendo a principal delas na última rodada, contra o Barcelona. O italiano afirmou que colocaria o atacante em campo, porém, devido à lesão de Wesley Fofana, já no segundo tempo, teve que colocar Tosin Adarabioyo.
— A substituição de Tosin foi porque precisávamos substituir Fofana. Com certeza, com mais uma substituição haveria uma chance para Estêvão ou Andrey (Santos) entrarem e potencialmente mudarem o jogo — explicou o treinador dos Blues.
Decisão irritou torcida
Tratado como uma joia do clube inglês, Estêvão não ter entrado na derrota do Chelsea foi um duro golpe para os torcedores. O brasileiro é visto como um dos melhores jogadores do time, mas não teve um minuto sequer para mostrar seu futebol nesta terça-feira (9).
Depois da derrota, as redes sociais europeias ficaram lotadas de comentários detonando a atitude de Enzo Maresca com Estêvão no Chelsea. O espanhol vai dormir de orelha quente. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a decisão de Maresca sobre Estêvão no Chelsea
Tradução: Estevão não tem a menor chance, mas coloca Tosin em campo. Não dá para defender esse cara. Maresca é um perdedor.
Tradução sobre Estevão: Enzo Maresca perdeu a cabeça! Colocar o Tosin em campo em vez de deslocar o Josh para a posição de cornerback e colocar o Estevão ou o Guiu, e depois deslocar o James ou o Gusto para a posição de lateral-direito, é um ataque que dá vontade de sackar! Ele precisa ser demitido por essa derrota e pelas inevitáveis que virão.
Tradução: Também não suporto ver esses pontas jogarem, é muito frustrante. Como o Estevão não saiu do banco é um mistério para mim! Terminamos os últimos 25 minutos com Gittens e Garnacho em cada lado do campo, para piorar a situação. É isso que 100 milhões de libras te trazem?!
Tradução: Por favor, Maresca, não tenho muito a dizer além de que não quero ver Gittens em campo jogando por nós novamente. Ele nem sequer está no nível do Norwich. Não sei por que você o deixa jogar os 90 minutos completos, algo que você nunca fez com o Estevão. Não sei por que você não gosta de jogar com o Estevão.
