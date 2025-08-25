Pitaco do Guffo: Começou a renovação da Seleção com Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti fez sua segunda convocação da Seleção Brasileira para as partidas contra o Chile e a Bolívia pelas eliminatórias, dias 4 e 9 de setembro, respectivamente. Havia uma certa expectativa por novos nomes, principalmente aqueles que atuam no Brasil. E houve novidades, mas também houve confirmação do que o italiano quer para seu time. Agosto de 2025 e já começou a renovação da Seleção com Ancelotti.

Muito se falou da dupla de zaga do Flamengo repetir na Seleção as grandes atuações que tiveram juntos, repetindo o entrosamento que já vimos com Marquinhos e Thiago Silva, na época do PSG, e antes disso, de Juan e Lúcio, quando atuavam no Bayer Leverkusen. Mas Léo Pereira e Léo Ortiz não foram convocados. Apenas o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, é estreante nesta convocação.

Existe uma coluna dorsal

Com sua segunda convocação, Ancelotti deixa claro qual sua perspectiva de time. Ele quer os melhores e mais experientes, mas não irá abrir mão de novos testes e nomes que não são unanimidade. Se Marquinhos é o começo de tudo, Casemiro é o representante legal dos interesses do treinador em campo. É o antigo volante do Real Madrid que vai coordenar os movimentos coletivos desse time. Ele é a principal vértebra.

Casemiro é a validação de Ancelotti em campo (Foto:Lucas Figueiredo/CBF)

A volta de Lucas Paquetá e de Joelinton mostra que Carletto quer meias com força física e qualidade de passe. Ambos disputam vaga com Bruno Guimarães para ver quem segura as pontas ao lado de Casemiro. Particularmente, gosto de Bruno ou Gerson para esta função. Mas valem os testes. Além disso, não temos à disposição um meia armador construtor, um Zico, um Rivaldo, um Philippe Coutinho.

Neymar tem vaga nesse time

Estando em condições físicas, é indiscutível que Neymar seria esse meia por dentro, o camisa 10 que a Seleção precisa. Sem ele, o ataque deve ter outras duas peças que parecem ser vértebras importantes dessa coluna dorsal: Raphinha e Richarlison. O momento mágico que o Pombo viveu no Everton com Ancelotti parece ter um peso importante. Discordo que ele seja o nove ideal para a Seleção, mas vamos deixar o homem trabalhar, criar seu grupo de confiança e ver no que dá.

Já Raphinha atualmente é o jogador brasileiro de maior projeção no mundo, e não tê-lo como titular pareceria meio absurdo. Assim como seria se Vini Jr. estivesse disponível. Esses três já estão na Copa. Nota-se que começou a renovação da Seleção com Ancelotti com a disputa pelas outras vagas do ataque: Estêvão, Matheus Cunha, João Pedro, Endrick, Luiz Henrique, Martinelli, Antony e Kaio Jorge, apenas três desses devem jogar sua primeira Copa do Mundo pelo Brasil. Quais são os seus favoritos?

