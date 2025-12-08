Como chegam Holanda, Japão e Tunísia, possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo
Seleção enfrenta o Grupo F se avançar ao mata-mata
Os grupos da Copa do Mundo de 2026 já estão definidos e o caminho para o hexacampeonato começou a se desenhar para o Brasil. No Grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia, a Seleção enfrentará um adversário do Grupo F em caso de classificação para o mata mata.
A Holanda, algoz do Brasil em 2010, Japão e Tunísia são os países confirmados, restando uma vaga a ser definida entre Suécia, Albânia, Polônia e Ucrânia. De olho nesse futuro, o Lance! traz um panorama dos desafios que aguardam a Seleção Canarinha em 2026.
Como chegam os times do Grupo F da Copa
Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia e uma vaga de repescagem da Uefa (Suécia, Albânia, Polônia e Ucrânia)
A vaga em aberto dos times europeus será decidida no dia 31 de março. Antes, Ucrânia e Suécia, e Polônia e Albânia se enfrentam no dia 26, às 16h45 (de Brasília). Os vencedores se enfrentam para definir quem vai ao Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.
Holanda
O time mais forte do grupo é a Holanda, semifinalista da Euro e classificada em primeiro de seu grupo nas Eliminatórias européias para a Copa do Mundo. Dos oito jogos, venceu seis e empatou dois - ambos em 1 a 1 com a Polônia. As vitórias foram sobre Finlândia (2 a 0 e 4 a 0), Malta (8 a 0 e 4 a 0), Lituânia (3 a 2 e 4 a 0).
A seleção holandesa teve uma das melhores campanhas, sendo o terceiro melhor ataque, com 27 gols marcados, e a quarta melhor defesa, com quatro sofridos. Seu artilheiro e destaque é Memphis Depay, que se tornou o maior artilheiro da história do país e balançou as redes oito vezes, atrás apenas de Erling Haaland (16).
O craque do Corintihans também foi o líder em assistências do time, empatado com Cody Gakpo (Liverpool), com quatro passes para gol. Outros nomes em destaque no time comandado por Ronald Koeman são o zagueiro Van Dijk (Liverpool), os laterais Aké (Manchester City) e Dumfries (Inter de Milão) e os meias Xavi Simons (Tottenham) e De Jong (Barcelona).
- Participações: 1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022 e 2026.
- Ranking da Fifa: 7º lugar
- Melhor resultado: vice-campeã (em 1974, 1978 e 2010)
Japão
Com uma das melhores campanhas das Eliminatórias asiáticas, o Japão é um dos possíveis adversários do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo. Na segunda fase, teve 100% de aproveitamento, melhor ataque e melhor defesa, sem sofrer nenhum gol. Na etapa seguinte, também liderou com folga e teve os melhores números ofensivos e defensivos. Ao todo, foram 54 gols feitos e apenas três sofridos.
No caminho, os comandados de Hajime Moriyasu venceram Mianmar (5 a 0 duas vezes), Síria (5 a 0 duas vezes), Coréia do Norte (1 a 0 e 3 a 0). Depois, derrotaram a China (7 a 0 e 3 a 1), Bahrein (5 a 0 e 2 a 0), Arábia Saudita (2 a 0), Austrália (1 a 0) e Indonésia (4 a 0 e 6 a 0). Os dois empates foram com os australianos (1 a 1) e sauditas (0 a 0).
A artilharia do time ficou por conta de Ayase Ueda (Feyenoord), com oito gols, enquanto o líder em assistência foi Junya Ito, com nove, seguido por Takefusa Kubo, com sete. Outros destaques são capitão e meio-campista Wataru Endo (Liverpool), os meias Daichi Kamada (Crystal Palace), Takefusa Kubo (Real Sociedad) e Takumi Minamino (Mônaco), os atacantes Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Daizen Maeda (Celtics) e Kaoru Mitoma (Brighton), e o goleiro Zion Suzuki (Parma).
- Participações: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.
- Ranking da Fifa: 18º lugar
- Melhor resultado: oitavas de final (em 2002, 2010, 2018 e 2022)
Tunísia
A Tunísia vai para sua oitava participação em Copa do Mundo sendo comandada por Sami Trabelsi, que fa história ao ser a primeira pessoa a disputar o mundial como jogador e treinador pela seleção tunisiana - autava como zagueiro em 1998. Assim como os companheiros do Grupo F, teve grande campanha nas Eliminatórias, permanecendo invicto até o final.
Com nove vitórias e um empate, passaram por São Tomé e Príncipe (4 a 0 e 6 a 0), Malaui (1 a 0 e 2 a 0), Guiné Equatorial (1 a 0 duas vezes), Namíbia (0 a 0 e 3 a 0) e Libéria (1 a 0 e 3 a 0). A artilharia do time foi de Romdhane (Al Ahly), com quatro gols, enquanto Ali Abdi (Nice) foi o jogador com mais passes para gol (3). Outro nome que merece destaque é Ismael Gharbi, atacante do Augsburg.
- Participações: 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 e 2026.
- Ranking da Fifa: 40º lugar
- Melhor resultado: fase de grupos
Confira os grupos da Copa do Mundo de 2026
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
