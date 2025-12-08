Os grupos da Copa do Mundo de 2026 já estão definidos e o caminho para o hexacampeonato começou a se desenhar para o Brasil. No Grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia, a Seleção enfrentará um adversário do Grupo F em caso de classificação para o mata mata.

continua após a publicidade

➡️ Simulador da Copa do Mundo: acesse e simule o caminho do Brasil rumo ao Hexa

A Holanda, algoz do Brasil em 2010, Japão e Tunísia são os países confirmados, restando uma vaga a ser definida entre Suécia, Albânia, Polônia e Ucrânia. De olho nesse futuro, o Lance! traz um panorama dos desafios que aguardam a Seleção Canarinha em 2026.

Como chegam os times do Grupo F da Copa

Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia e uma vaga de repescagem da Uefa (Suécia, Albânia, Polônia e Ucrânia)

A vaga em aberto dos times europeus será decidida no dia 31 de março. Antes, Ucrânia e Suécia, e Polônia e Albânia se enfrentam no dia 26, às 16h45 (de Brasília). Os vencedores se enfrentam para definir quem vai ao Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

➡️ Copa do Mundo: conheça os estádios onde a Seleção Brasileira jogará na primeira fase

Holanda

O time mais forte do grupo é a Holanda, semifinalista da Euro e classificada em primeiro de seu grupo nas Eliminatórias européias para a Copa do Mundo. Dos oito jogos, venceu seis e empatou dois - ambos em 1 a 1 com a Polônia. As vitórias foram sobre Finlândia (2 a 0 e 4 a 0), Malta (8 a 0 e 4 a 0), Lituânia (3 a 2 e 4 a 0).

A seleção holandesa teve uma das melhores campanhas, sendo o terceiro melhor ataque, com 27 gols marcados, e a quarta melhor defesa, com quatro sofridos. Seu artilheiro e destaque é Memphis Depay, que se tornou o maior artilheiro da história do país e balançou as redes oito vezes, atrás apenas de Erling Haaland (16).

continua após a publicidade

O craque do Corintihans também foi o líder em assistências do time, empatado com Cody Gakpo (Liverpool), com quatro passes para gol. Outros nomes em destaque no time comandado por Ronald Koeman são o zagueiro Van Dijk (Liverpool), os laterais Aké (Manchester City) e Dumfries (Inter de Milão) e os meias Xavi Simons (Tottenham) e De Jong (Barcelona).

Participações: 1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022 e 2026.

Ranking da Fifa: 7º lugar

Melhor resultado: vice-campeã (em 1974, 1978 e 2010)

➡️ Copa do Mundo: saiba qual grupo tem maior valor de mercado

Holanda comemora gol diante da Lituânia (Foto: John Thys / AFP)

Japão

Com uma das melhores campanhas das Eliminatórias asiáticas, o Japão é um dos possíveis adversários do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo. Na segunda fase, teve 100% de aproveitamento, melhor ataque e melhor defesa, sem sofrer nenhum gol. Na etapa seguinte, também liderou com folga e teve os melhores números ofensivos e defensivos. Ao todo, foram 54 gols feitos e apenas três sofridos.

No caminho, os comandados de Hajime Moriyasu venceram Mianmar (5 a 0 duas vezes), Síria (5 a 0 duas vezes), Coréia do Norte (1 a 0 e 3 a 0). Depois, derrotaram a China (7 a 0 e 3 a 1), Bahrein (5 a 0 e 2 a 0), Arábia Saudita (2 a 0), Austrália (1 a 0) e Indonésia (4 a 0 e 6 a 0). Os dois empates foram com os australianos (1 a 1) e sauditas (0 a 0).

A artilharia do time ficou por conta de Ayase Ueda (Feyenoord), com oito gols, enquanto o líder em assistência foi Junya Ito, com nove, seguido por Takefusa Kubo, com sete. Outros destaques são capitão e meio-campista Wataru Endo (Liverpool), os meias Daichi Kamada (Crystal Palace), Takefusa Kubo (Real Sociedad) e Takumi Minamino (Mônaco), os atacantes Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Daizen Maeda (Celtics) e Kaoru Mitoma (Brighton), e o goleiro Zion Suzuki (Parma).

Participações: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

Ranking da Fifa: 18º lugar

Melhor resultado: oitavas de final (em 2002, 2010, 2018 e 2022)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogadores do Japão comemoram vitória sobre o Brasil (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Tunísia

A Tunísia vai para sua oitava participação em Copa do Mundo sendo comandada por Sami Trabelsi, que fa história ao ser a primeira pessoa a disputar o mundial como jogador e treinador pela seleção tunisiana - autava como zagueiro em 1998. Assim como os companheiros do Grupo F, teve grande campanha nas Eliminatórias, permanecendo invicto até o final.

Com nove vitórias e um empate, passaram por São Tomé e Príncipe (4 a 0 e 6 a 0), Malaui (1 a 0 e 2 a 0), Guiné Equatorial (1 a 0 duas vezes), Namíbia (0 a 0 e 3 a 0) e Libéria (1 a 0 e 3 a 0). A artilharia do time foi de Romdhane (Al Ahly), com quatro gols, enquanto Ali Abdi (Nice) foi o jogador com mais passes para gol (3). Outro nome que merece destaque é Ismael Gharbi, atacante do Augsburg.

Participações: 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 e 2026.

Ranking da Fifa: 40º lugar

Melhor resultado: fase de grupos

Jogadores da seleção da Tunísia comemorando a classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/Fifa)

Confira os grupos da Copa do Mundo de 2026

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B

Canadá

Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá