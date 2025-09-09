Na Bolívia, Brasil encerra as Eliminatórias e começa a pensar a Copa

TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira faz nesta terça-feira (9) o último jogo por uma competição oficial antes da disputa da Copa do Mundo de 2026. A partir das 20h30 (de Brasília), o Brasil encara a Bolívia em El Alto no encerramento das Eliminatórias. Depois, tudo será preparação para o Mundial.

Classificada desde junho para a Copa, a Seleção basicamente cumpre tabela nesta rodada do qualificatório sul-americano, mas isso não quer dizer que o jogo desta noite tenha menos importância. Do ponto de vista do torneio, o Brasil ainda busca garantir a segunda colocação, enquanto que o resultado do jogo pode ter influência direta na definição da repescagem — Bolívia e Venezuela brigam pelo sétimo posto.

O jogo também servirá para o técnico Carlo Ancelotti observar ainda mais jogadores de olho na Copa do Mundo. O técnico não revelou a equipe que irá enfrentar a Bolívia, mas a julgar pela escalação testada na Granja Comary o Brasil terá um time bastante modificado. Além de montar um time com características mais adequadas à altitude, o treinador quer ver a resposta dos jogadores.

— O que eu mais gostei nesses três jogos (com Equador, Paraguai e Chile) foi a atitude da equipe. A atitude foi, na minha opinião, muito alta. Isso é uma base importante do futuro da Seleção — disse o técnico nessa terça-feira.

Ancelotti: 'O campo vai dizer'

Uma boa atuação dos "reservas" em El Alto pode render pontos entre aqueles que brigam pelas dez vagas remanescentes no grupo — Carlo Ancelotti já disse que tem uma base com cerca de 14 jogadores definida.

Mas, a nove meses da Copa do Mundo, muita coisa por acontecer. E mesmo jogadores que não foram chamados até aqui estão no páreo. Ancelotti citou, por exemplo, o caso de Rodrygo, com quem trabalho no Real Madrid.

— Obviamente a memória conta. O Rodrygo eu conheço muito bem. Estou certo de que ele pode voltar à equipe. Agora estamos avaliando todos os jogadores, vendo nível físico, técnico e tático, para formar uma equipe para o Mundial que seja a mais competitiva possível. Não há um favorito — garantiu o treinador da Seleção.

— A verdade é que o campo, não nós, vai dizer quem são os jogadores para a Copa do Mundo.

E a primeira oportunidade será na noite desta terça, com Bolívia x Brasil, em El Alto.

Carlo Ancelotti se despede da Granja Comary na véspera de Bolívia x Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confira as informações do jogo entre Bolívia x Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVIA X BRASIL

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: El Alto, na Bolívia

📺 Onde assistir: TV Globo e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Cristian Garay (CHI).

🚩 Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Juan Serrano (CHI).

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOLÍVIA (Técnico: Óscar Villegas)

Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua.



BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson; Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Samuel Lino, Luiz Henrique e Richarlison.