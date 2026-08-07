Quem é Matheus Ferreira, que está treinando no profissional do São Paulo? Matheus Ferreira tem contrato até 2028

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O São Paulo teve uma novidade entre os participantes do treino profissional nos últimos dias. Matheus Ferreira, jogador de Cotia e que está começando a ser visado por outras equipes, começou a entrar no radar da comissão técnica de Dorival Júnior.

A movimentação acontece em um momento importante para o jogador .No Sub-20, somou 28 partidas em 2026 e recentemente despertou o interesse de . Sem espaço no profissional até então, a tendência é que o clube passe a acompanhar sua evolução de forma ainda mais próxima. O Lance! traz um perfil do jogador.

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Quem é Matheus Ferreira, que começou a treinar entre os profissionais

Matheus Ferreira é um volante de 20 anos formado nas categorias de base do Vasco, onde permaneceu até ser contratado pelo São Paulo em fevereiro de 2025, inicialmente por empréstimo. Poucos meses depois, o Tricolor exerceu a opção de compra e adquiriu o jogador em definitivo por cerca de R$ 1,5 milhão.

Primeiro volante de origem, Matheus se destaca pela intensidade na marcação, força física e capacidade de recuperação de bola. Além da solidez defensiva, também chama atenção pela qualidade na saída de jogo e pela leitura tática, características que o transformaram em um dos líderes da equipe sub-20 na última temporada.

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Primeiro volante de origem, o jogador se destaca pela marcação, leitura de jogo e capacidade de recuperação de bolas. Na Copinha 2026, por exemplo, teve média de 12 bolas recuperadas por partida, segundo o Sofascore, número que evidencia sua participação sem a posse e a intensidade na pressão.

O perfil chama atenção porque é diferente da maioria dos meio-campistas do elenco profissional. Enquanto muitos atuam com maior liberdade para sair jogando e participar da construção ofensiva, Matheus tem como principal característica proteger a defesa, ocupar espaços e dar equilíbrio ao setor. Além disso, consegue fazer a primeira construção com qualidade, característica cada vez mais valorizada no futebol atual.

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O volante reúne características de um camisa 5 mais moderno, capaz de recuperar a posse, acelerar a transição e sustentar a equipe defensivamente sem abrir mão da participação na construção das jogadas.

Antes de chegar ao São Paulo, o volante acumulou convocações para as seleções brasileiras de base e dividiu elenco com jogadores como Estêvão e Rayan. Em Cotia, rapidamente conquistou espaço, assumiu a braçadeira de capitão do sub-20 e passou a ser visto como uma das principais peças da categoria.

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Matheus Ferreira estava no Vasco antes de assinar com o São Paulo (Foto: Douglas Moreti)

Ainda no Sub-20, chamaram a atenção de Osasuna, Club Brugge, Midtjylland e Santa Clara. Ao mesmo tempo, sem encontrar espaço no time principal ainda por conta da forte concorrência no meio-campo, Matheus passou a ser observado de forma mais próxima pela comissão técnica.

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Como pode ser a transição de Matheus Ferreira para o profissional?

Apesar de já participar das atividades com o elenco principal, Matheus Ferreira ainda encontra um cenário de forte concorrência no meio-campo. Hoje, Marcos Antônio, Bobadilla, Pablo Maia, Newton, Cauly, Danielzinho e Djhordney disputam espaço no setor, o que naturalmente reduz as oportunidades para atletas da base.

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A ideia é que o volante ganhe mais minutagem e experiência em um contexto competitivo antes de brigar por espaço de forma definitiva no profissional. O São Paulo já adotou a mesma estratégia recentemente com Negrucci e Paulinho.



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