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Grêmio x São Paulo: jogo opõe momentos diferentes no Brasileiro

Equipes se enfrentam no sábado, dia 8

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
08/08/2026 08:00
Atualizado há 1 minutos
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São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão
Equipes vivem situações diferentes na tabela (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

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Grêmio e São Paulo se enfrentam neste sábado (8), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do equilíbrio histórico entre os clubes, o duelo acontece em um momento diferente para cada lado. Enquanto os gaúchos tentam deixar a zona de rebaixamento, o Tricolor busca se aproximar da primeira metade da tabela, mas também temendo perder posições em um momento tão crítico institucionalmente falando.

Desafios e metas diferentes para ambos os lados

A análise do confronto começa pela pontuação na tabela da competição. O São Paulo chega para a rodada ocupando a 12ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com 22 pontos.

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A preparação e o tempo de treinamento também foram diferentes para ambos os lados. O time de Dorival Júnior teve uma semana inteira de treinamentos depois do empate contra o Flamengo, no dia 26 de julho, e aproveitou o período sem jogos para ajustar a equipe antes da sequência da temporada.

Já o Grêmio precisou dividir as atenções entre o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Apesar da eliminação para o Bolívar no torneio continental, o time comandado por Luís Castro chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Mirassol.

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Pelo lado do Grêmio, Villasanti deve retornar ao time titular. A principal dúvida é Tetê, que sentiu um desconforto muscular no último compromisso e ainda será avaliado.

No São Paulo, a principal novidade é a presença dos reforços. Com o fim do transfer ban, Domingos Duarte foi regularizado e fica à disposição pela primeira vez. Iago, contratado por empréstimo junto ao Bahia, também pode aparecer entre os relacionados. A tendência é que Dorival mantenha a base da equipe e escale força máxima. Apenas Lucas Moura e Rafael Tolói seguem fora por lesão.

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Lucas Moura em ação no jogo do São Paulo contra o Grêmio pelo Brasileirão 2026
Lucas Moura marcou no primeiro turno, mas está fora deste jogo (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Retrospecto do confronto

O histórico mostra um leve favoritismo do São Paulo. Ao todo, as equipes se enfrentaram 101 vezes em competições oficiais. Os números são do Sofascore.

  1. 101 jogos
  2. 37 vitórias do São Paulo
  3. 29 empates
  4. 34 vitórias do Grêmio
  5. 121 gols marcados pelo São Paulo
  6. 109 gols marcados pelo Grêmio

No primeiro encontro entre as equipes nesta temporada, o São Paulo levou a melhor. O Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 0, no Morumbis, com gols de Calleri e Lucas Moura. Como dito, Lucas está fora por conta de uma ruptura no tendão de Aquiles. Calleri, por sua vez, segue à disposição. Inclusive, o argentino acabou de renovar com o clube e encerrou sua seca de gols contra o Flamengo, na última rodada da competição.

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Calleri e Luciano podem ampliar números

Entre os jogadores do elenco atual, Calleri, Luciano e Lucas Moura dividem o posto de principais artilheiros do São Paulo contra o Grêmio, todos com dois gols marcados. Ou seja, ainda existe a chance de que Calleri e Luciano ampliem a artilharia diante da equipe gaúcha.

Artilheiros do São Paulo vs Grêmio do atual elenco

  1. 2 gols - Calleri
  2. 2 gols - Lucas Moura
  3. 2 gols - Luciano

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