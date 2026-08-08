Grêmio x São Paulo: jogo opõe momentos diferentes no Brasileiro
Equipes se enfrentam no sábado, dia 8
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Grêmio e São Paulo se enfrentam neste sábado (8), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do equilíbrio histórico entre os clubes, o duelo acontece em um momento diferente para cada lado. Enquanto os gaúchos tentam deixar a zona de rebaixamento, o Tricolor busca se aproximar da primeira metade da tabela, mas também temendo perder posições em um momento tão crítico institucionalmente falando.
Desafios e metas diferentes para ambos os lados
A análise do confronto começa pela pontuação na tabela da competição. O São Paulo chega para a rodada ocupando a 12ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com 22 pontos.
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A preparação e o tempo de treinamento também foram diferentes para ambos os lados. O time de Dorival Júnior teve uma semana inteira de treinamentos depois do empate contra o Flamengo, no dia 26 de julho, e aproveitou o período sem jogos para ajustar a equipe antes da sequência da temporada.
Já o Grêmio precisou dividir as atenções entre o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Apesar da eliminação para o Bolívar no torneio continental, o time comandado por Luís Castro chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Mirassol.
Pelo lado do Grêmio, Villasanti deve retornar ao time titular. A principal dúvida é Tetê, que sentiu um desconforto muscular no último compromisso e ainda será avaliado.
No São Paulo, a principal novidade é a presença dos reforços. Com o fim do transfer ban, Domingos Duarte foi regularizado e fica à disposição pela primeira vez. Iago, contratado por empréstimo junto ao Bahia, também pode aparecer entre os relacionados. A tendência é que Dorival mantenha a base da equipe e escale força máxima. Apenas Lucas Moura e Rafael Tolói seguem fora por lesão.
Retrospecto do confronto
O histórico mostra um leve favoritismo do São Paulo. Ao todo, as equipes se enfrentaram 101 vezes em competições oficiais. Os números são do Sofascore.
- 101 jogos
- 37 vitórias do São Paulo
- 29 empates
- 34 vitórias do Grêmio
- 121 gols marcados pelo São Paulo
- 109 gols marcados pelo Grêmio
No primeiro encontro entre as equipes nesta temporada, o São Paulo levou a melhor. O Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 0, no Morumbis, com gols de Calleri e Lucas Moura. Como dito, Lucas está fora por conta de uma ruptura no tendão de Aquiles. Calleri, por sua vez, segue à disposição. Inclusive, o argentino acabou de renovar com o clube e encerrou sua seca de gols contra o Flamengo, na última rodada da competição.
Calleri e Luciano podem ampliar números
Entre os jogadores do elenco atual, Calleri, Luciano e Lucas Moura dividem o posto de principais artilheiros do São Paulo contra o Grêmio, todos com dois gols marcados. Ou seja, ainda existe a chance de que Calleri e Luciano ampliem a artilharia diante da equipe gaúcha.
Artilheiros do São Paulo vs Grêmio do atual elenco
- 2 gols - Calleri
- 2 gols - Lucas Moura
- 2 gols - Luciano
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