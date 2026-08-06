Calleri assina renovação e fica no São Paulo Referência no Tricolor, atacante argentino assinou vínculo até o fim de 2028

Após uma novela sobre a discussão de valores, Jonathan Calleri assinou com o São Paulo até o fim de 2028. Além disso, no novo vínculo existe uma cláusula de renovação automática até 2029, caso o atacante entre em campo em mais de 60% dos jogos.

As negociações pela permanência do argentino chegaram a travar em um determinado momento por conta de uma divergência de valores e bases salariais. Podendo assinar pré-contrato com outra equipe, Calleri não ouviu outras propostas e deixou claro o desejo de seguir no São Paulo, algo que pesou bastante na conclusão do negócio.

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Calleri durante treino do SPFC no Super CT. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Números de Calleri pelo São Paulo

Os números ajudam a explicar a decisão de Calleri. Desde o retorno ao Tricolor, o atacante disputou 258 partidas, sendo titular em 215 delas, marcou 91 gols e contribuiu com 29 assistências. A média mostra a relevância ofensiva do argentino: ele participa diretamente de um gol a cada 161 minutos em campo.

A eficiência na finalização também aparece como um dos pontos positivos da trajetória. Calleri precisa de 6,3 finalizações para marcar um gol pelo São Paulo e apresenta uma taxa de conversão de 45% em grandes chances criadas para ele. Além disso, soma 34 grandes chances criadas durante sua passagem pelo clube, um número que reforça sua participação além da função de apenas finalizar jogadas.

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Em 2026, mesmo em uma temporada marcada por oscilações coletivas, o atacante mantém números próximos aos da sua passagem geral pelo clube. Foram 32 jogos, 12 gols e três assistências, com uma participação direta em gol a cada 159 minutos. A média de finalizações permanece em 2,1 por partida, enquanto a necessidade para marcar caiu para 5,5 finalizações por gol.

O cenário, porém, também apresenta sinais que exigem atenção. A nota média do SofaScore caiu de 6,96 no recorte geral para 6,74 em 2026, assim como a eficiência nos duelos, que passou de 46% para 42%. Os dados não indicam uma queda acentuada, mas refletem uma mudança natural de um jogador que se aproxima de uma fase mais avançada da carreira.

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