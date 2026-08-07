Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Domingos Duarte fala sobre crise do São Paulo e explica como joga

Jogador foi apresentado nesta sexta-feira (7)

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
07/08/2026 13:16
Favorite o Lance! no Google
Domingos Duarte em apresentação
Domingos Duarte em apresentação (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

O São Paulo apresentou Domingos Duarte nesta sexta-feira, dia 7 de agosto. Registrado no BID após fim do transfer ban, o jogador já está apto para estrear com a camisa tricolor.

Durante sua apresentação, Rafinha abriu o jogo sobre Domingos ter escolhido o São Paulo, mesmo no momento que a equipe tem passado, o atleta teria negado propostas de outras equipes, inclusive da Europa - onde fez sua maior parte da carreira.

continua após a publicidade

- Prefiro falar apenas do São Paulo. É um clube gigante, um dos maiores do Brasil, e acredito no projeto para que o clube volte a ser o melhor do país. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Quero mostrar o meu trabalho dentro de campo, fazer o meu melhor, disputar muitos jogos e ajudar o São Paulo a voltar aos lugares onde merece estar - disse.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Foi tudo muito tranquilo. Claro que existia uma certa ansiedade, mas conversei com o Rafinha, com a comissão técnica e com outras pessoas do clube. Todos sempre me trataram muito bem e me passaram confiança de que a situação do transfer ban seria resolvida. Foi o que aconteceu. Agora está tudo certo, estou à disposição e pronto para ajudar quando for chamado - completou sobre o transfer ban.

continua após a publicidade

Domingos Duarte também explicou quais são suas características. Nas suas palavras, acredita que a mentalidade e experiência que adquiriu lá fora ajudará a contribuir ao elenco.

- Acho que posso ajudar com a experiência que adquiri ao longo da minha carreira, com a mentalidade de vencer e de continuar evoluindo. Também posso contribuir nos aspectos técnicos e táticos. Dependendo do adversário e do tipo de jogo, posso oferecer características diferentes que ajudem a equipe. Mas isso vocês vão poder ver dentro de campo - completou.

continua após a publicidade
Domingos Duarte pelo São Paulo
Domingos Duarte com a camisa do São Paulo em apresentação (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Defesa sólida no Campeonato Espanhol

Domingos Duarte desembarca no Morumbis credenciado pelo desempenho defensivo de suas equipes na Espanha. Nas duas últimas temporadas pelo Getafe, o clube figurou entre as melhores defesas de La Liga.

Em 2025/26, a equipe sofreu apenas 38 gols, ficando atrás somente de Real Madrid (35) e Barcelona (36). Na temporada anterior, o Getafe terminou com 39 gols sofridos, igualando a marca do campeão Barcelona e ficando atrás apenas de Athletic Bilbao (29), Atlético de Madrid (30) e Real Madrid (38).

continua após a publicidade

Além da regularidade nos clubes, o defensor também coleciona convocações para a Seleção Portuguesa. Chamado pela primeira vez em 2019, durante as Eliminatórias da Eurocopa, fez sua estreia em novembro de 2020, na goleada por 7 a 0 sobre Andorra, em amistoso disputado no Estádio da Luz. Posteriormente, também integrou o elenco português durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Conheça a carreira de Domingos Duarte antes de chegar ao São Paulo

Natural de Cascais, em Portugal, Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte iniciou sua formação nas categorias de base do Estoril Praia antes de seguir para o Sporting, onde concluiu seu desenvolvimento.

continua após a publicidade

Sua carreira profissional começou em Portugal, com passagens por Belenenses e GD Chaves, até se transferir para o futebol espanhol na temporada 2018/19.

Na Espanha, defendeu Deportivo La CoruñaGranada Getafe. Foi justamente durante esse período que alcançou o auge da carreira, tornando-se presença frequente nas convocações da Seleção Portuguesa e consolidando seu nome em uma das principais ligas do futebol europeu.

continua após a publicidade

Agora, o defensor inicia sua primeira experiência no futebol brasileiro para reforçar o elenco do São Paulo na sequência da temporada.

➡️ Aposte em jogos do São Paulo

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão

São Paulo

Grêmio x São Paulo: jogo opõe momentos diferentes no Brasileiro

Há 1 hora
Borges

Lancepédia

Grêmio 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2007; Borges e Tardelli põem Tricolor Paulista na liderança

Há 3 horas
Onde assistir Grêmio x São Paulo

Onde Assistir

Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Há 18 horas
Domingos Duarte em treino do São Paulo

São Paulo

São Paulo pode ter novidades contra o Grêmio; veja provável escalação

Há 18 horas
Julio Casares está sendo investigado pelo MP (Foto: Bruno Santos/Folhapress)

Fora de Campo

Em meio à investigação, Arnaldo Ribeiro faz alerta sobre o São Paulo

Há 20 horas
domingos duarte em ação

São Paulo

AO VIVO: Assista à apresentação de Domingos Duarte no São Paulo

Há 20 horas
Mais LANCE!
Matheus Ferreira em treino do São Paulo

Quem é Matheus Ferreira, que está treinando no profissional do São Paulo?

Iago Borduchi em anúncio do São Paulo

São Paulo anuncia lateral-esquerdo Iago

Calleri comemora gol contra o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão

Calleri assina renovação e fica no São Paulo

Lucas Moura correndo no gramado

São Paulo: Lucas Moura inicia trabalhos no gramado

Caboclo posando em foto pela CBF

Caboclo, ex-CBF, quer disputar presidência do São Paulo

Nicolas Bosshardt em ação pelo São paulo

Defesa de Nicolas, do São Paulo, divulga nova nota sobre acidente

domingos duarte em ação

Entenda como o São Paulo se livrou do transfer ban

São Paulo escanteio

Festa Junina do São Paulo fica R$ 3 milhões abaixo do orçamento

O MorumBis é palco de São Paulo x Cruzeiro pela décima rodada do Brasileiro

São Paulo mira receita milionária em acordo com a Ticketmaster

Arte do São Paulo de divulgação da contratação do zagueiro Domingos Duarte

Domingos Duarte é anunciado pelo São Paulo; veja trajetória e números do reforço

Diego Fernandes com ex-jogadores do São Paulo em camarote do Morumbis

Diego Fernandes rebate conselheiro do São Paulo em rede social

Ryan Francisco com camisa do São Paulo

Saída de atacante pode abrir espaço para Ryan Francisco no São Paulo

Taça das Bolinhas

Justiça rejeita pedido do Flamengo e mantém Taça das Bolinhas com o São Paulo