Domingos Duarte fala sobre crise do São Paulo e explica como joga Jogador foi apresentado nesta sexta-feira (7)

O São Paulo apresentou Domingos Duarte nesta sexta-feira, dia 7 de agosto. Registrado no BID após fim do transfer ban, o jogador já está apto para estrear com a camisa tricolor.

Durante sua apresentação, Rafinha abriu o jogo sobre Domingos ter escolhido o São Paulo, mesmo no momento que a equipe tem passado, o atleta teria negado propostas de outras equipes, inclusive da Europa - onde fez sua maior parte da carreira.

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- Prefiro falar apenas do São Paulo. É um clube gigante, um dos maiores do Brasil, e acredito no projeto para que o clube volte a ser o melhor do país. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Quero mostrar o meu trabalho dentro de campo, fazer o meu melhor, disputar muitos jogos e ajudar o São Paulo a voltar aos lugares onde merece estar - disse.

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- Foi tudo muito tranquilo. Claro que existia uma certa ansiedade, mas conversei com o Rafinha, com a comissão técnica e com outras pessoas do clube. Todos sempre me trataram muito bem e me passaram confiança de que a situação do transfer ban seria resolvida. Foi o que aconteceu. Agora está tudo certo, estou à disposição e pronto para ajudar quando for chamado - completou sobre o transfer ban.

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Domingos Duarte também explicou quais são suas características. Nas suas palavras, acredita que a mentalidade e experiência que adquiriu lá fora ajudará a contribuir ao elenco.

- Acho que posso ajudar com a experiência que adquiri ao longo da minha carreira, com a mentalidade de vencer e de continuar evoluindo. Também posso contribuir nos aspectos técnicos e táticos. Dependendo do adversário e do tipo de jogo, posso oferecer características diferentes que ajudem a equipe. Mas isso vocês vão poder ver dentro de campo - completou.

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Domingos Duarte com a camisa do São Paulo em apresentação (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Defesa sólida no Campeonato Espanhol

Domingos Duarte desembarca no Morumbis credenciado pelo desempenho defensivo de suas equipes na Espanha. Nas duas últimas temporadas pelo Getafe, o clube figurou entre as melhores defesas de La Liga.

Em 2025/26, a equipe sofreu apenas 38 gols, ficando atrás somente de Real Madrid (35) e Barcelona (36). Na temporada anterior, o Getafe terminou com 39 gols sofridos, igualando a marca do campeão Barcelona e ficando atrás apenas de Athletic Bilbao (29), Atlético de Madrid (30) e Real Madrid (38).

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Além da regularidade nos clubes, o defensor também coleciona convocações para a Seleção Portuguesa. Chamado pela primeira vez em 2019, durante as Eliminatórias da Eurocopa, fez sua estreia em novembro de 2020, na goleada por 7 a 0 sobre Andorra, em amistoso disputado no Estádio da Luz. Posteriormente, também integrou o elenco português durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Conheça a carreira de Domingos Duarte antes de chegar ao São Paulo

Natural de Cascais, em Portugal, Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte iniciou sua formação nas categorias de base do Estoril Praia antes de seguir para o Sporting, onde concluiu seu desenvolvimento.

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Sua carreira profissional começou em Portugal, com passagens por Belenenses e GD Chaves, até se transferir para o futebol espanhol na temporada 2018/19.

Na Espanha, defendeu Deportivo La Coruña, Granada e Getafe. Foi justamente durante esse período que alcançou o auge da carreira, tornando-se presença frequente nas convocações da Seleção Portuguesa e consolidando seu nome em uma das principais ligas do futebol europeu.

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Agora, o defensor inicia sua primeira experiência no futebol brasileiro para reforçar o elenco do São Paulo na sequência da temporada.

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