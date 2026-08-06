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São Paulo: Lucas Moura inicia trabalhos no gramado

Jogador rompeu o tendão de Aquiles

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/08/2026 15:38
Atualizado há 14 horas
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Lucas Moura está evoluindo no seu tratamento no São Paulo. Agora, o meia iniciou os trabalhos com a fisioterapia no gramado. Em recuperação de cirurgia no tendão calcâneo da perna direita, o jogador já realizava exercícios na esteira e na bicicleta no SuperCT.

O período de recuperação pode durar até dez meses. Porém, existe uma expectativa entre a equipe médica que acompanha o jogador na qual a recuperação aconteça mais rápida que se espera.

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Entenda a situação de Lucas Moura

O processo é monitorado pela equipe médica do clube e também por Miguel Cohen, especialista que acompanha Lucas Moura em suas questões físicas. Entre as atividades realizadas pelo atleta está o trabalho na esteira antigravitacional, equipamento que reduz o impacto sobre as pernas e auxilia na retomada gradual dos movimentos.

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A expectativa segue sendo de que Lucas Moura fique fora de combate até o final deste ano. No entanto, caso continue respondendo bem ao tratamento e cumpra todas as etapas previstas, existe a possibilidade de retornar aos gramados antes do encerramento do ano.

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Lucas Moura correndo no gramado do São Paulo
Lucas Moura tem evoluído rápido no seu tratamento (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo estuda o futuro de Lucas Moura

O São Paulo está estudando o futuro de Lucas Moura. O meia tem contrato até o final do ano. Aos 33 anos, Lucas não cogita se aposentar no momento, segundo o Lance! apurou.

Um novo contrato ainda não está sendo conversado ou avançando nas conversas. A ideia, tanto do lado do jogador quanto do clube, é focar nesta etapa de recuperação.

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