AO VIVO: Assista à apresentação de Domingos Duarte no São Paulo Jogador chega com contrato até 2028

Domingos Duarte será apresentado oficialmente no São Paulo nesta sexta-feira (7), às 12h45 (de Brasília), no SuperCT. O jogador foi registrado na quinta-feira, após o Tricolor quitar pendências financeiras e se livrar do transfer ban que estava enfrentando.

Aos 31 anos, o defensor chega ao Tricolor sem custos após o fim de seu vínculo com o Getafe, da Espanha, e assinou contrato válido até 31 de julho de 2028.

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Experiente e com passagens pela Seleção Portuguesa, Domingos reforça o sistema defensivo da equipe comandada por Dorival Júnior após oito temporadas consecutivas no futebol espanhol.

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Defesa sólida no Campeonato Espanhol

Domingos Duarte desembarca no Morumbis credenciado pelo desempenho defensivo de suas equipes na Espanha. Nas duas últimas temporadas pelo Getafe, o clube figurou entre as melhores defesas de La Liga.

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Em 2025/26, a equipe sofreu apenas 38 gols, ficando atrás somente de Real Madrid (35) e Barcelona (36). Na temporada anterior, o Getafe terminou com 39 gols sofridos, igualando a marca do campeão Barcelona e ficando atrás apenas de Athletic Bilbao (29), Atlético de Madrid (30) e Real Madrid (38).

Além da regularidade nos clubes, o defensor também coleciona convocações para a Seleção Portuguesa. Chamado pela primeira vez em 2019, durante as Eliminatórias da Eurocopa, fez sua estreia em novembro de 2020, na goleada por 7 a 0 sobre Andorra, em amistoso disputado no Estádio da Luz. Posteriormente, também integrou o elenco português durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

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Agora, o defensor inicia sua primeira experiência no futebol brasileiro para reforçar o elenco do São Paulo na sequência da temporada.

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