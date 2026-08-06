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São Paulo anuncia lateral-esquerdo Iago

Jogador foi anunciado após fim de transfer ban

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/08/2026 18:16
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Iago Borduchi em anúncio do São Paulo
Iago foi anunciado nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O São Paulo oficializou a contratação do lateral-esquerdo Iago, de 29 anos. O jogador chega por empréstimo do Bahia e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. Em sua chegada, Iago destacou a motivação para vestir a camisa tricolor e garantiu comprometimento na nova etapa da carreira.

- Estou muito contente e motivado para vestir a camisa do São Paulo. Nunca vai faltar entrega. Vou me dedicar bastante para agarrar esta oportunidade. Vim aqui para somar com os meus novos companheiros em busca dos objetivos do clube - disse Iago durante seu anúncio.

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Revelado pelo Internacional, o lateral também passou pelas categorias de base da Seleção Brasileira antes de seguir para o futebol europeu. Na Alemanha, defendeu o FC Augsburg por cinco temporadas e, antes de acertar com o São Paulo, estava no Bahia. O jogador está na capital paulista desde o começo da semana e aguardava o fim do transfer ban para o anúncio.

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Iago Borduchi
Jogador foi emprestado pelo Bahia (Foto: Divulgação/ Bahia)

Onde ele entra no esquema de Dorival Júnior

Antes de projetar a chegada de Iago, é preciso entender o momento tático do São Paulo. Com aproximação entre os setores e prioridade para a construção de jogadas pelo meio-campo, em vez de depender das laterais para criar.

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Um dos pontos que mais pesam no trabalho de Dorival Júnior com os laterais é o equilíbrio. O treinador costuma priorizar jogadores que saibam dosar as subidas ao ataque e mantenham a estrutura defensiva, evitando que os dois lados avancem ao mesmo tempo e exponham a última linha.

É justamente nesse contexto que Iago Borduchi pode se encaixar. Os números da última temporada mostram um lateral de perfil mais seguro do que agressivo. Ofensivamente, não chama tanta atenção. Tem baixo aproveitamento nos cruzamentos (27%) e participa pouco da criação de chances.

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Em compensação, apresenta bons índices de recuperações de bola, desarmes e interceptações, características valorizadas por Dorival em uma posição que exige leitura de jogo e disciplina tática.

O principal ponto de atenção está no desempenho nos duelos individuais. Com apenas 41% de aproveitamento, Iago pode encontrar mais dificuldades diante dos pontas rápidos e físicos que são comuns no Campeonato Brasileiro, algo que precisará evoluir caso queira disputar espaço de forma mais consistente.

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