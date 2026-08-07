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São Paulo pode ter novidades contra o Grêmio; veja provável escalação

Tricolor viaja para Arena do Grêmio

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
07/08/2026 14:42
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Domingos Duarte em treino do São Paulo
Domingos Duarte está inscrito em BID do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo encerrou, nesta sexta-feira (7), a preparação para enfrentar o Grêmio e embarca durante a tarde para Porto Alegre, onde entra em campo neste sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro. A lista de relacionados deve ter novidades.

Após o fim do transfer ban, Domingos Duarte teve o nome publicado no BID e fica à disposição de Dorival Júnior pela primeira vez. Outro reforço que também foi regularizado é Iago, contratado por empréstimo junto ao Bahia, que pode aparecer entre os relacionados.

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O Tricolor teve uma semana cheia de treinamentos por conta da ausência de compromissos no meio da semana. Diante da situação da equipe na tabela do Brasileirão, a tendência é que Dorival mande a campo força máxima.

No departamento médico, apenas Lucas Moura e Rafael Tolói seguem em recuperação. Já Damián Bobadilla voltou a treinar normalmente com o elenco após se recuperar das dores no joelho. O volante ainda realiza trabalhos de analgesia com bolsa de gelo após as atividades, mas está liberado para atuar. Mesmo assim, a tendência é que comece a partida no banco de reservas.

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A equipe vai a campo no sábado, dia 8 de agosto, contra o Grêmio pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo será na Arena do Grêmio, às 16h (de Brasília).

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Luciano em treino
Luciano em treino do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Veja a provável escalação do São Paulo

Uma provável escalação do São Paulo pode ser formada por Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório (Sabino) e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marco Antônio; Artur, Calleri e Luciano.

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