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Votação do estatuto: como os blocos serão divididos no São Paulo

Votação abraça diversos blocos que atingem totalmente o clube

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
26/08/2026 12:46
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Bandeirinha do São Paulo
Votação foi adiada para esta quarta-feira (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O Conselho Deliberativo do São Paulo irá votar a reforma do estatuto nesta quarta-feira, dia 26, a partir das 22h (de Brasília).

Ao todo, são 54 propostas de alteração, distribuídas em 11 grupos temáticos. Um 12º bloco será votado à parte, dedicado exclusivamente à disposição transitória que prevê um estudo de viabilidade para uma eventual transformação do clube em sociedade empresária.

Escândalo envolveu venda ilegal de ingressos de shows no Morumbis (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
Votação acontecerá nesta quarta-feira (26) (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Como funciona a votação

Em cada um dos 12 blocos, o conselheiro poderá votar pela aprovação ou pela reprovação do conjunto de propostas daquele tema. A ausência de assinalação na cédula será contabilizada como abstenção. Isso significa que o resultado final pode ser misto. Ou seja, alguns blocos aprovados, outros rejeitados, conforme a avaliação de cada conselheiro sobre os temas específicos.

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O modelo de votação por blocos, em vez de artigo por artigo, foi pensado para evitar incoerências no texto estatutário. Segundo o release da Comissão de Reforma Estatutária, dispositivos como orçamento e Conselho de Administração são interdependentes, alterar uma regra principal exige ajustes correspondentes em competências, procedimentos, prazos e quóruns, o que tornaria arriscado votar cada artigo isoladamente.

Veja os 12 blocos que serão votados

    1.
  1. Integridade, Ouvidoria e Compliance
    2. 2.
  2. Governança institucional e separação de funções
    3. 3.
  3. Planejamento, orçamento, execução e responsabilização
    4. 4.
  4. Contratos e continuidade administrativa
    5. 5.
  5. Segurança jurídica e quórum estatutário
    6. 6.
  6. Transparência financeira e acompanhamento da gestão
    7. 7.
  7. Conselho Fiscal
    8. 8.
  8. Responsabilidade de dirigentes e conselheiros
    9. 9.
  9. Conselho de Administração
    10. 10.
  10. Receitas digitais e exploração da marca
    11. 11.
  11. Transparência e prestação de contas
    12. 12.
  12. Estudo de viabilidade para sociedade empresária

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reforma estatutária prevê uma série de mudanças na estrutura de governança do São Paulo, com o objetivo de reduzir a concentração de poder na presidência e ampliar os mecanismos de fiscalização.

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Uma das principais alterações está na separação entre a presidência da diretoria executiva e a do Conselho de Administração. O presidente eleito do clube não assumirá automaticamente o comando do conselho. A função será definida por uma eleição interna entre os nove integrantes do órgão. Além disso, o Conselho de Administração poderá propor a destituição do presidente caso sete dos nove membros apoiem a medida. A proposta também estabelece que a aprovação da destituição dependerá do voto de dois terços dos conselheiros.

A reforma também pode abrir caminho para uma futura transformação do São Paulo em uma corporation. A ideia defendida pela liderança do Conselho Deliberativo é que, a partir de 2027, o clube possa estudar uma mudança de modelo, com o capital distribuído entre diferentes investidores e fundos, em vez da adoção de uma SAF controlada por um único proprietário.

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A aprovação da reforma seguirá em duas etapas. Primeiro, o texto precisa receber maioria simples dos votos dos conselheiros para ser aprovado internamente. Caso passe pelo Conselho Deliberativo, a proposta ainda será encaminhada para a Assembleia Geral, onde os sócios do clube terão a palavra final sobre a mudança.

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