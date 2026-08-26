Votação do estatuto: como os blocos serão divididos no São Paulo Votação abraça diversos blocos que atingem totalmente o clube

O Conselho Deliberativo do São Paulo irá votar a reforma do estatuto nesta quarta-feira, dia 26, a partir das 22h (de Brasília).

Ao todo, são 54 propostas de alteração, distribuídas em 11 grupos temáticos. Um 12º bloco será votado à parte, dedicado exclusivamente à disposição transitória que prevê um estudo de viabilidade para uma eventual transformação do clube em sociedade empresária.

Votação acontecerá nesta quarta-feira (26) (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Como funciona a votação

Em cada um dos 12 blocos, o conselheiro poderá votar pela aprovação ou pela reprovação do conjunto de propostas daquele tema. A ausência de assinalação na cédula será contabilizada como abstenção. Isso significa que o resultado final pode ser misto. Ou seja, alguns blocos aprovados, outros rejeitados, conforme a avaliação de cada conselheiro sobre os temas específicos.

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O modelo de votação por blocos, em vez de artigo por artigo, foi pensado para evitar incoerências no texto estatutário. Segundo o release da Comissão de Reforma Estatutária, dispositivos como orçamento e Conselho de Administração são interdependentes, alterar uma regra principal exige ajustes correspondentes em competências, procedimentos, prazos e quóruns, o que tornaria arriscado votar cada artigo isoladamente.

Veja os 12 blocos que serão votados

1 . Integridade, Ouvidoria e Compliance 2 . Governança institucional e separação de funções 3 . Planejamento, orçamento, execução e responsabilização 4 . Contratos e continuidade administrativa 5 . Segurança jurídica e quórum estatutário 6 . Transparência financeira e acompanhamento da gestão 7 . Conselho Fiscal 8 . Responsabilidade de dirigentes e conselheiros 9 . Conselho de Administração 10 . Receitas digitais e exploração da marca 11 . Transparência e prestação de contas 12 . Estudo de viabilidade para sociedade empresária

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A reforma estatutária prevê uma série de mudanças na estrutura de governança do São Paulo, com o objetivo de reduzir a concentração de poder na presidência e ampliar os mecanismos de fiscalização.

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Uma das principais alterações está na separação entre a presidência da diretoria executiva e a do Conselho de Administração. O presidente eleito do clube não assumirá automaticamente o comando do conselho. A função será definida por uma eleição interna entre os nove integrantes do órgão. Além disso, o Conselho de Administração poderá propor a destituição do presidente caso sete dos nove membros apoiem a medida. A proposta também estabelece que a aprovação da destituição dependerá do voto de dois terços dos conselheiros.

A reforma também pode abrir caminho para uma futura transformação do São Paulo em uma corporation. A ideia defendida pela liderança do Conselho Deliberativo é que, a partir de 2027, o clube possa estudar uma mudança de modelo, com o capital distribuído entre diferentes investidores e fundos, em vez da adoção de uma SAF controlada por um único proprietário.

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A aprovação da reforma seguirá em duas etapas. Primeiro, o texto precisa receber maioria simples dos votos dos conselheiros para ser aprovado internamente. Caso passe pelo Conselho Deliberativo, a proposta ainda será encaminhada para a Assembleia Geral, onde os sócios do clube terão a palavra final sobre a mudança.

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